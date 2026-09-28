Fatih Terim'de İtalya maçı öncesi ATV'de çarpıcı yorum: Reaksiyon verecekler

Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, A Milli Futbol Takımımızın İtalya ile oynayacağı kritik randevu öncesinde ATV ekranlarında çok özel açıklamalarda bulundu. Hem İtalya’nın mevcut durumunu hem de Ay-Yıldızlı ekibimizin teknik kapasitesini değerlendiren Terim, maçın mental ve stratejik önemine dikkat çekerek çarpıcı analizlerde bulundu.

Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, A Milli Futbol Takımımızın İtalya ile oynayacağı kritik randevu öncesinde ATV ekranlarında çok özel açıklamalarda bulundu. Hem İtalya'nın mevcut durumunu hem de Ay-Yıldızlı ekibimizin teknik kapasitesini değerlendiren Terim, maçın mental ve stratejik önemine dikkat çekerek çarpıcı analizlerde bulundu.

FATİH TERİM'DEN MİLLİ TAKIM VE İTALYA ANALİZİ: "İTALYA HER ZAMAN İTALYADIR"

Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, A Milli Futbol Takımımızın İtalya ile oynayacağı kritik randevu öncesinde ATV ekranlarında çok özel açıklamalarda bulundu. Hem İtalya'nın mevcut durumunu hem de Ay-Yıldızlı ekibimizin teknik kapasitesini değerlendiren Terim, maçın mental ve stratejik önemine dikkat çekerek çarpıcı analizlerde bulundu.

MANCINI VE MONTELLA'NIN KADER BİRLİĞİ

Programın açılışında sunucu, "Roberto Mancini'den bahsettim, bizim için de ilginç bir teknik adam. Fiorentina'da halef-selefsiniz, Galatasaray'da keza öyle ve siz Milan'dayken o Fiorentina'dayken bir 5-2'lik galibiyetinizi hatırlıyorum. Öte yandan tabii Montella ile eski takım arkadaşı Sampdoria'da. Hikayeleri olan bir maç hem milli takımımız hem İtalya açısından. Yeni bir beyaz sayfa anlamında Uluslar Ligi ile başlayan ve Euro 2028 ile nihayetlenecek bu ilk bölümden neler beklememiz lazım? Fransa maçı size ne anlattı, bu akşamdan ne beklemeliyiz hocam?" sorularını yönelterek sözü efsane teknik adama bıraktı.

"KAZANMAK ÇOK KRİTİK BİR ÜÇ PUAN OLUR"

Mücadeleye dair beklentilerini dile getiren Fatih Terim, "Açıkçası beklentimizin kaybetmemek, kazanmak olması gerekiyor. Çünkü birinci maçı iki taraf da kaybetti. Çok kritik bir maç, kaybedenin 4 maç kalmasına rağmen sıkıntı yaşayabileceği bir maç. Özellikle mental anlamda ve puan anlamında bugün neticeye ihtiyacı olduğu bir maç. Bunu güzel oyunla alırsa zaten o biçim ama nasıl olursa olsun o mücadeleyi gösterip kazanmak bugün için çok kritik bir 3 puan olur" ifadelerini kullandı.

"İTALYA REAKSİYON GÖSTERECEKTİR"

İtalya'nın küçümsenmemesi gerektiğini vurgulayan Fatih Terim, "Şunu unutmayalım ki hani bazı şeyler duyuyorum; yok eski İtalya değil, efendim eski formunda değil, 2-0 mağlup oldu... İtalya İtalya'dır, bunu unutmamak lazım. Ve bir reaksiyon gösterecektir çünkü o da geçen hafta kendi sahasında ilk yarı içeri girerken yuhalandı. Ve son üç Dünya Kupası'na katılamamış bir İtalya'dan bahsediyoruz, tarihte yok. Bütün kupaların gediklisi olan bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla onlardan da bir reaksiyon bekliyorum" sözleriyle uyarılarda bulundu.

RAKİP İTALYA'NIN TEKNİK ANALİZİ

İtalya kadrosunu detaylıca ele alan Fatih Terim, "Burada mesele 3 puanla ayrılabilmek. İtalya'nın 11'ine de baktığımız zaman; Coade, Scavini ve Bastoni de bugün oynuyor. Bastoni'ye baktığımız zaman sol ayaklı, özellikle İtalya'nın kaleden başlayan oyunlarını göreceğiz. Buna çok dikkat ediyorlar. Bastoni sol ayağıyla çıkan direkt paslar, blokları kıran pasları en iyi atan oyunculardan biri. Ayrıca çok da zinde bir durumda. Tonali'nin etrafında bir orta saha toplanıyor ama esasında burada Frattesi'nin topsuz koşularına, defansın arasına ve arkasına yaptığı koşulara dikkat etmemiz lazım" şeklinde konuştu.

MİLLİ YILDIZLAR VE SAHADAKİ STRATEJİ

Bizim çocuklarımızın form durumuna da değinen Fatih Terim, "Kendi oyunumuzu oynamamız lazım. Bugün bizde değişik olarak Ozan oynuyor stoperde, uzun zamandır da iyi oynuyor. Orkun'un olması önemli bir şey; Orkun çünkü iki görevi de, yani 8'i de 10'u da yapacak bir oyuncu. Orada Arda, Can, Barış Alper var. Barış'ın defans arkası koşuları İtalya defansını yoracaktır. Can Uzun ve Arda'nın dar alanlardaki teknikleri çok iyi. Oğuz son zamanlarda bayağı formda, hem sağ kenarda hem önde hem arkada. Zeki keza öyle. Takımımız yetenekli bir takım, en doğrusunu zaten Montella bilir ve en doğru 11'i çıkarmıştır" ifadeleriyle Ay-Yıldızlılara olan güvenini belirtti.

TARİHİ İSTATİSTİK: 16 MAÇTA GALİBİYET YOK

Geçmişe dair hatırlatmalarda bulunan sunucu, "Hocam İtalya ile geçmişte 16 maçımız var. 5 beraberlik almışız, galibiyetimiz yok. Böyle bir rakibe karşı oynadığımız gerçeğini göz ardı etmeyelim. Ama belli mi olur, belki burada bir ilk yaşarız. Mesela ben bir İngiltere maçı anlatmıştım, siz hocaydınız, ilk golümüz İngiltere'ye oradaydı" diyerek tarihi bir detayı paylaştı. Fatih Terim ise bu hatırlatmaya, "Evet, Manchester'da. Belki bir ilke daha imza atarız hocam" sözleriyle karşılık vererek galibiyet umudunu tazeledi.