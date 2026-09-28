Stockholm’de kuzey fırtınası! İsveç, evinde Polonya’yı rahat geçti
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun ikinci hafta programında yer alan mücadelede İsveç ile Polonya karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin keyifle takip ettiği mücadelede ev sahibi İsveç, bulduğu gollerle rakibini 3-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı. İşte maçta yaşananlar…
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin iddialı ekiplerinden İsveç, yeni sezonun ikinci maçında Polonya'yı Stockholm'deki Strawberry Arena'da konuk etti.
B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadelede İspanyol hakem Javier Alberola Rojas düdük çaldı.
KRİTİK MÜCADELE A PARA'DA
Strawberry Arena'da oynanan mücadele, A Para ekranlarından canlı yayınlandı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya daha etkili başlayan ev sahibi İsveç, bulduğu gollerle Polonya'yı 3-1 mağlup etti.
İSVEÇ MÜCADELEYE HIZLI BAŞLADI
Karşılaşmanın 10. dakikasında Benjamin Nygren, Besfort Zeneli'nin asistinde İsveç'i öne geçirdi.
POLONYA SKORA DENGEYİ GETİRDİ
Karşılaşmanın 43. dakikasında Sebastian Szymanski, Nicola Zalewski'nin asistinde Polonya'nın beraberlik golünü kaydetti.
İSVEÇ YENİDEN ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmanın 64. dakikasında ev sahibi İsveç, Yasin Ayari'nin golüyle skoru 2-1'e getirdi. Golün asistini Sebastian Nanasi yaptı.
İSVEÇ FARKI 2'YE ÇIKARDI
İsveç, Viktor Gyökeres'in Patrik Wålemark'ın asistinde kaydettiği golle skoru 3-1'e getirdi.