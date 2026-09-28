Stockholm’de kuzey fırtınası! İsveç, evinde Polonya’yı rahat geçti

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun ikinci hafta programında yer alan mücadelede İsveç ile Polonya karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin keyifle takip ettiği mücadelede ev sahibi İsveç, bulduğu gollerle rakibini 3-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı. İşte maçta yaşananlar…