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Soykırımı yeşil sahalara taşıdılar! Hezimeti hazmedemeyen İsrail taraftarlarından katliam şebekesine destek sloganı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Soykırımı yeşil sahalara taşıdılar! Hezimeti hazmedemeyen İsrail taraftarlarından katliam şebekesine destek sloganı

UEFA Uluslar B Ligi mücadelesinde İrlanda, İsrail'i 3-0'lık ezici bir skorla mağlup ederek sahadan sildi. İrlanda'nın hem sahada sergilediği kararlı protesto hem de aldığı net galibiyet karşısında büyük hezimet yaşayan İsrail taraftarları ise tribünlerde Gazze'de masumları katleden ordu lehine skandal tezahüratlarda bulundu.

Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanan UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup mücadelesinde İrlanda Cumhuriyeti ile İsrail karşı karşıya geldi.

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Karşılaşmaya hızlı başlayan İrlanda, ilk 25 dakikada bulduğu gollerle 3-0 öne geçti ve mücadeleyi bu skorla tamamladı. Karşılaşmanın son golünü kaydeden Jack Moylan, gol sevincinde kolundaki siyah bandı çıkarıp öperek havaya kaldırdı ve anlamlı bir mesaj verdi.

Soykırımı yeşil sahalara taşıdılar! Hezimeti hazmedemeyen İsrail taraftarlarından katliam şebekesine destek sloganı - 1

KATİLLERİN ELİNİ BİLE SIKMADILAR

İrlandalı futbolcular, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybedenlerin anısına sahaya siyah kol bandıyla çıktı. İsrail Milli Marşı okunduğu sırada İrlandalı oyuncular yere bakarak tepkilerini ortaya koydu.

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Karşılaşma öncesinde geleneksel olarak yapılan ve "fair play" ile saygıyı simgeleyen el sıkışma seremonisi de gerçekleştirilmedi. İrlandalı oyuncular seremonide yan yana dizilmeyerek İsrailli futbolcuların elini sıkmadı. Takım kaptanları arasında flama değişimi yapılmazken, maç sonunda forma değişimi de gerçekleşmedi.

İsrail'e karşı sahaya çıkmayı reddeden İrlanda Milli Takımı'nın kalecisi Gavin Bazunu da maç kadrosunda yer almadı.

Soykırımı yeşil sahalara taşıdılar! Hezimeti hazmedemeyen İsrail taraftarlarından katliam şebekesine destek sloganı - 2

"SOYKIRIMA KARŞI OYNUYORUZ"

Karşılaşma öncesinde İsrail ile eşleşmekten duydukları rahatsızlığı dile getiren İrlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson, "Biz soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz. İsrail'e karşı oynuyoruz, İsrail'le oynamıyoruz." ifadesini kullandı.

Soykırımı yeşil sahalara taşıdılar! Hezimeti hazmedemeyen İsrail taraftarlarından katliam şebekesine destek sloganı - 3

İSRAİL TARAFTARLARINDAN SKANDAL SLOGAN

Sahada alınan 3-0'lık yenilginin ardından İsrail taraftarları tribünlerde tepki çeken bir slogana imza attı. Gazze'deki saldırıları nedeniyle tartışmaların odağında bulunan İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) destek veren taraftarlar, tribünlerde "Futbolda kaybediyoruz ama IDF'te kazanıyoruz" sloganını attı.

#İsrail #IDF
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