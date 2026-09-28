Soykırımı yeşil sahalara taşıdılar! Hezimeti hazmedemeyen İsrail taraftarlarından katliam şebekesine destek sloganı

UEFA Uluslar B Ligi mücadelesinde İrlanda, İsrail'i 3-0'lık ezici bir skorla mağlup ederek sahadan sildi. İrlanda'nın hem sahada sergilediği kararlı protesto hem de aldığı net galibiyet karşısında büyük hezimet yaşayan İsrail taraftarları ise tribünlerde Gazze'de masumları katleden ordu lehine skandal tezahüratlarda bulundu.