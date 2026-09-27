Sırbistan-Hollanda maçında gülen taraf 2-1 ile Hollanda!
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun ikinci hafta programında yer alan mücadelede Sırbistan ile Hollanda karşı karşıya geldi. A Ligi 2. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezondaki iddiasını sürdürmek ve gruptaki ikinci maçından puanla ayrılmak için sahaya çıktı. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 19.00’da başladı ve A Spor'dan canlı yayınlandı. Hollanda, deplasmanda Sırbistan karşısında 2-1'le galip geldi.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin mücadeleci ekiplerinden Sırbistan, yeni sezonun ikinci maçında Hollanda'yı Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda konuk etti.
A Ligi'nde 2. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadele saat 19.00'da başladı. Maçta Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çaldı.
Hollanda, deplasmanda Sırbistan karşısında 2-1'le galip geldi ve hanesine 3 puanı yazdırdı.
MAÇTAN POZİSYONLAR
GAKPO DEVAM EDEMEDİ
15. dakikada Hollanda'da Cody Gakpo, yaşadığı sakatlıktan ötürü oyuna devam edemedi. Ruben van Bommel, Gakpo yerine oyuna dahil oldu.
HOLLANDA GOLÜ BULDU!
Hollanda, 30. dakikada Meerdink'in penaltıdan attığı golle Sırbistan karşısında 1-0 öne geçti!
SIRBİSTAN'DAN BERABERLİK GOLÜ
Sırbistan, Luka Jović'in 46. dakikada attığı golle Hollanda karşısında beraberliği yakaladı.
HOLLANDA YENİDEN ÖNDE!
Hollanda, Meerdink'in 69. dakikada attığı golle Sırbistan karşısında 2-1 öne geçti.