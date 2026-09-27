Uluslar Ligi’nde dev randevu! Almanya-Yunanistan maçı A Haber'de
UEFA Uluslar Ligi 2026/27 sezonunda ikinci hafta heyecanı Almanya-Yunanistan karşılaşmasıyla devam ediyor. İlk maçında Hollanda ile 1-1 berabere kalan Almanya, sahasında ilk galibiyetini ararken, Sırbistan deplasmanından 2-1’lik zaferle dönen Yunanistan serisini sürdürmek istiyor. Augsburg’daki WWK Arena’da oynanacak ve saat 21.45’te başlayacak kritik mücadele A Haber’den canlı yayınlanacak.
UEFA Uluslar Ligi 2026/27 sezonunda ikinci hafta karşılaşmaları devam ediyor.
MUHTEMEL İLK 11'LER
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Almanya: Ter Stegen; Treu, Tah, Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Kimmich, Adeyemi, Wirtz, Schade, Burkhardt
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Yunanistan: Tzolakis; Vagiannidis, Mavropanos, Retsos, Tsimikas; Karetsas, Kourbelis, Zafeiris, Tzolis; Douvikas, Pavlidis
KRİTİK KARŞILAŞMA 21.45'TE
A Ligi A2 Grubu'nda Almanya ile Yunanistan kozlarını paylaşacak. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı mücadele, Augsburg kentindeki WWK Arena'da oynanacak. Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.
HEYECAN DOLU MAÇ A HABER'DE
A Haber'den canlı yayınlanacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek.
ALMANYA İLK HAFTADA HOLLANDA İLE PUANLARI PAYLAŞTI
Almanya, Uluslar Ligi A2 Grubu'ndaki ilk sınavını Hollanda deplasmanında verdi. Amsterdam'da oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı. Bu sonuçla turnuvaya bir puanla giriş yapan Alman ekibi, Yunanistan karşısında sahasında kazanarak gruptaki ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.
YUNANİSTAN SIRBİSTAN DEPLASMANINDA KAZANDI
Yunanistan ise gruptaki ilk mücadelesinde Sırbistan'a konuk oldu. Rakibini deplasmanda 2-1 mağlup eden Yunanistan, Uluslar Ligi'ne üç puanla başladı.
İlk hafta sonuçlarının ardından Almanya ile Yunanistan arasında oynanacak mücadele, A2 Grubu'nun ikinci haftasında dikkat çeken karşılaşmalardan biri olacak.