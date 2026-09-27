Uluslar Ligi’nde dev randevu! Almanya-Yunanistan maçı A Haber'de

Almanya, Uluslar Ligi A2 Grubu'ndaki ilk sınavını Hollanda deplasmanında verdi. Amsterdam'da oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı. Bu sonuçla turnuvaya bir puanla giriş yapan Alman ekibi, Yunanistan karşısında sahasında kazanarak gruptaki ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

Yunanistan, ilk hafta Sırbistan’a konuk olduğu mücadeleden galibiyetle ayrıldı. (AFP)

YUNANİSTAN SIRBİSTAN DEPLASMANINDA KAZANDI

Yunanistan ise gruptaki ilk mücadelesinde Sırbistan'a konuk oldu. Rakibini deplasmanda 2-1 mağlup eden Yunanistan, Uluslar Ligi'ne üç puanla başladı.

İlk hafta sonuçlarının ardından Almanya ile Yunanistan arasında oynanacak mücadele, A2 Grubu'nun ikinci haftasında dikkat çeken karşılaşmalardan biri olacak.