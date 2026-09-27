Danimarka ile Galler Uluslar Ligi maçı: İki takım de 3 puan peşinde

UEFA Uluslar Ligi ikinci hafta maçları kapsamında Danimarka ile Galler karşı karşıya geliyor. İlk hafta maçlarında puanla tanışamayan iki ekip mücadele ediyor. A Ligi 4. Grup'ta futbolseverlerin takip edeceği Danimarka - Galler maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.