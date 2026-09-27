-°C
CANLI YAYIN
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video

Danimarka ile Galler Uluslar Ligi maçı: İki takım de 3 puan peşinde

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Danimarka ile Galler Uluslar Ligi maçı: İki takım de 3 puan peşinde

UEFA Uluslar Ligi ikinci hafta maçları kapsamında Danimarka ile Galler karşı karşıya geliyor. İlk hafta maçlarında puanla tanışamayan iki ekip mücadele ediyor. A Ligi 4. Grup'ta futbolseverlerin takip edeceği Danimarka - Galler maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Danimarka ile Galler karşı karşıya geliyor.

Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta İlk hafta maçlarında puanla tanışamayan iki ekip mücadele ediyor.

Futbolseverlerin takip edeceği Danimarka - Galler maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.

Danimarka ile Galler Uluslar Ligi maçı: İki takım de 3 puan peşinde - 1

Sırbistan-Hollanda maçı: Uluslar Ligi mücadelesinde kritik karşılaşma A Spor’da!
Sonraki Haber
Sırbistan-Hollanda maçı: Uluslar Ligi mücadelesinde kritik karşılaşma A Spor’da!
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın