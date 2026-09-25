B Grubu'nda gol sesi çıkmadı! Polonya ile Bosna Hersek yenişemedi
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UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşaması başladı. B Grubu'nda Polonya ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi. Galibiyet hedefiyle sahaya çıkan iki takım, mücadelede birbirine üstünlük sağlayamadı ve karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Polonya ve Bosna Hersek, turnuvaya birer puanla başladı.
Uluslararası futbol arenasının önemli organizasyonlarından UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubu'ndaki ilk maçında karşılaşan Polonya ile Bosna Hersek, 90 dakika boyunca gol bulamadı. Mücadelenin golsüz eşitlikle tamamlanmasının ardından iki takım da hanesine 1'er puan yazdırdı.