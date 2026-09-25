B Grubu'nda gol sesi çıkmadı! Polonya ile Bosna Hersek yenişemedi

UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşaması başladı. B Grubu'nda Polonya ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi. Galibiyet hedefiyle sahaya çıkan iki takım, mücadelede birbirine üstünlük sağlayamadı ve karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Polonya ve Bosna Hersek, turnuvaya birer puanla başladı.