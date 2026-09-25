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B Grubu'nda gol sesi çıkmadı! Polonya ile Bosna Hersek yenişemedi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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B Grubu'nda gol sesi çıkmadı! Polonya ile Bosna Hersek yenişemedi

UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşaması başladı. B Grubu'nda Polonya ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi. Galibiyet hedefiyle sahaya çıkan iki takım, mücadelede birbirine üstünlük sağlayamadı ve karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Polonya ve Bosna Hersek, turnuvaya birer puanla başladı.

Uluslararası futbol arenasının önemli organizasyonlarından UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubu'ndaki ilk maçında karşılaşan Polonya ile Bosna Hersek, 90 dakika boyunca gol bulamadı. Mücadelenin golsüz eşitlikle tamamlanmasının ardından iki takım da hanesine 1'er puan yazdırdı.

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#Bosna Hersek #Polonya
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