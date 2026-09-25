C Grubu'nda kritik karşılaşma! Karadağ-Kıbrıs Rum Kesimi karşı karşıya

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. C Grubu'ndaki kritik mücadelede futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada Karadağ ile Kıbrıs Rum Kesimi karşı karşıya geliyor. Maça ilişkin anlık skor durumu, canlı anlatım ve tüm gelişmeler haberimizde.