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C Grubu'nda kritik karşılaşma! Karadağ-Kıbrıs Rum Kesimi karşı karşıya

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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C Grubu'nda kritik karşılaşma! Karadağ-Kıbrıs Rum Kesimi karşı karşıya

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. C Grubu'ndaki kritik mücadelede futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada Karadağ ile Kıbrıs Rum Kesimi karşı karşıya geliyor. Maça ilişkin anlık skor durumu, canlı anlatım ve tüm gelişmeler haberimizde.

Uluslararası futbol arenasının önemli organizasyonlarından UEFA Uluslar Ligi'nde C Grubu maçları başlıyor. Grupta yer alan Karadağ ile Kıbrıs Rum Kesimi, 3 puan hedefiyle karşı karşıya geliyor. İki takımın zorlu mücadelesi, gruptaki sıralama açısından önem taşıyor.

C Grubu'nda kritik karşılaşma! Karadağ-Kıbrıs Rum Kesimi karşı karşıya - 1

CANLI ANLATIM VE ANLIK SKOR TAKİBİ

Karadağ-Kıbrıs Rum Kesimi karşılaşmasını canlı takip etmek, maçın anlık skor durumunu öğrenmek ve 90 dakikaya dair tüm gelişmelere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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