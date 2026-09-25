İsveç Uluslar Ligi karşılaşmasında Romanya’yı evinde 2-1 mağlup etti
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun ilk hafta programında yer alan mücadelede İsveç ile Romanya karşı karşıya geldi. B Ligi'nde 4. Grup'ta mücadele eden iki ekip de yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak ve gruptaki ilk maçlarından puanla ayrılmak için sahaya çıktı. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başladı ve A Spor'dan canlı yayınlandı. İsveç evinde Romanya'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin iddialı ekiplerinden İsveç, yeni sezonun ilk maçında Romanya'yı Stockholm'deki Strawberry Arena'da konuk etti.
B Ligi'nde 4. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadele saat 21.45'te başladı. Maçta Çekyalı hakem Ondrej Berka düdük çaldı.
Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta İsveç, seyircisi önünde Isak ve Gyökeres'in golleriyle Romanya'yı 2-1 yendi.
İSVEÇ-ROMANYA MAÇI A SPOR'DA
Strawberry Arena'da oynanan mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlandı.
KARŞILAŞMADAN POZİSYONLAR
Maçın 19. dakikasında Ayari'nin ara pasında Isak sol köşeye güzel bıraktı ve İsveç'i 1-0 öne geçirdi.
Mücadelenin 28. dakikasında Denis Man rakibinden şık sıyrılarak golü buldu ve Romanya skora eşitliği getirdi.
Karşılaşmanın 42. dakikasında paslaşarak kullanılan korner sonrası vurulan şutu kaleci sektirdi ve Gyökeres ceza sahasında affetmedi. İsveç tekrardan 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.