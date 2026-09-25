Ermenistan, Letonya'yı 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. C Ligi'ndeki kritik randevuda Ermenistan ile Letonya karşı karşıya geldi. Ermenistan, sahasında oynanan mücadelede Letonya'yı 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.