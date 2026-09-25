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Ermenistan, Letonya'yı 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ermenistan, Letonya'yı 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. C Ligi'ndeki kritik randevuda Ermenistan ile Letonya karşı karşıya geldi. Ermenistan, sahasında oynanan mücadelede Letonya'yı 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde Ermenistan ile Letonya'nın karşı karşıya geldiği mücadelede ev sahibi ekip, rakibi karşısında üstün bir performans sergiledi. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Ermenistan, sahadan 3 puanla ayrıldı.

#Letonya #Ermenistan
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