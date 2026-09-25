Kuzey İrlanda uzatmalarda bulduğu golle Gürcistan'ı mağlup etti

UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubu'nun ilk maçında Gürcistan ile Kuzey İrlanda karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadelede uzun süre gol sesi çıkmazken, Kuzey İrlanda uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Kuzey İrlanda hanesine 3 puan yazdırırken, Gürcistan sahadan puansız ayrıldı.

Uluslararası futbolun önemli organizasyonlarından UEFA Uluslar Ligi'nde grup heyecanı başladı.

B Grubu'nun ilk maçında karşılaşan Gürcistan ile Kuzey İrlanda, 90 dakika boyunca galibiyet için mücadele etti. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında golü bulan Kuzey İrlanda, mücadeleyi 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.