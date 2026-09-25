Belçika Uluslar Ligi’nde İtalya’yı 2-0’la geçti
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun ilk hafta programında yer alan mücadelede İtalya ve Belçika karşı karşıya geldi. A Ligi'nde 1. Grup'ta mücadele eden iki ekip de yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak ve gruptaki ilk maçından puanla ayrılmak için sahaya çıktı. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başladı ve A Haber'den canlı yayınlandı. Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 yendi.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin iddialı ekiplerinden İtalya, yeni sezonun ilk maçında Belçika'yı Roma'daki Stadio Olimpico'da konuk etti.
A Ligi'nde 1. Grup'ta mücadele edecek iki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadele saat 21.45'te başladı. Maçta Alman hakem Daniel Siebert düdük çaldı.
GRUPTAKİ RAKİPLERİMİZ
İki takım aynı zamanda Türkiye ve Fransa'nın bulunduğu Uluslar Ligi A Ligi'nde 1. Grup'ta yer alıyor.
Konuk ekip Belçika, Mika Godts ve Lukebakio'nun iki şık golüyle karşılaşmayı 2-0 kazandı ve A Ligi'ne güçlü bir başlangıç yaptı.
İTALYA-BELÇİKA MAÇI A HABER'DE
Stadio Olimpico'da oynanan mücadele A Haber ekranlarından canlı yayınlandı.
KARŞILAŞMADAN POZİSYONLAR
Maçın ilk golünü Belçika'dan Mika Godts müthiş bireysel çabasıyla kaydetti ve 19. dakikada eşitliği bozdu.
İtalya ikinci yarıya pozisyonla başladı. Kean'in şutunu Lammens müthiş çıkardı.
Belçika, 69. dakikada Lukebakio'nun uzaktan sert vuruşuyla İtalya karşısında farkı 2'ye çıkardı.