19 Aralık 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.12.2025 16:52
Nursel ile Mutfak Bahane hafta finalinde neler oldu?

Nursel ile Mutfak Bahane’de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin’in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor!

Final günü yemekte yapılan hata herkesi şok etti. Büyük ödülün olduğu gün hata yapan masa ne yapacağını şaşırdı.

Kayınvalidenin İsteği Gelinini Şok Etti

Yeşim'in evliliğinde yaşadığı sorunlar kayınvalidesi Beyhan hanımı kızdırdı.

"Gelinim evliliğini bitirme kararı alırsa kayınvalidelik haklarımı alırım" diyen Beyhan hanım gelinine rest çekti.

Haftanın Kazananı Kim Oldu?

Bütün hafta topladığı puanlar ile final günü kazanan gelin Yeşim oldu.

