atv Müge Anlı canlı izle 17 Aralık 2025 | Emine Yıldırımcan olayı nedir?

Kaynak: ATV

MÜGE ANLI'DA KAN DONDURAN OLAY

1995 yılında 4 yaşındayken kaybolan Emine Yıldırımcan dosyası 30 yıl sonra yeniden gündeme geldi. Küçük çocuğun kayboluşuna ilişkin ortaya atılan iddialar, izleyicileri derinden sarstı.

Emine Yıldırımcan'ın kuzeni Aymila Yıldırımcan ve dayısı Safet Yıldırımcan, yıllardır yanıt bulamayan sorular için Müge Anlı'ya başvurdu. Aile, Emine'nin kaybolmasından üvey baba Ercan Yılmaz'ı sorumlu tuttuklarını dile getirdi. Avukat olan Aymila Yıldırımcan, Emine'ye ulaşmak için yıllarca çaba gösterdiğini ancak annesi Raziye Tanrıkulu tarafından engellendiğini iddia etti.

İddialara göre Raziye Tanrıkulu, biyolojik babadan ayrıldıktan sonra Ercan Yılmaz ile dini nikâh kıyarak birlikte yaşamaya başladı ve Emine'yi de bu eve götürdü. Aile, bu dönemin Emine'nin hayatında kritik bir kırılma noktası olduğunu savundu.

Kaynak: ATV

ÖZ KIZLARDAN ŞOKE EDEN İDDİALAR

Aymila Yıldırımcan'ın anlattıklarına göre, Ercan Yılmaz'ın ilk evliliğinden olan üç kızı, yıllar sonra babaları hakkında cinsel istismar suçlamasında bulundu. Yılmaz'ın, 2004 yılında bu suçlamalar nedeniyle cezaevine girdiği iddia edildi. Kızların ifadelerinde Emine Yıldırımcan'la ilgili detaylar ise dosyanın seyrini değiştirdi.

"TESPİH MAKİNESİNDE PARÇALADI"

İddialara göre Ercan Yılmaz, annesi evde yokken küçük Emine'ye şiddet uyguladı. Bir gün Emine'yi duvara fırlattıktan sonra çocuğun hareketsiz kaldığı, ardından ise izleri yok etmek için bir tespih makinesi kullanıldığı öne sürüldü. Bu iddia kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

GÖRGÜ TANIĞI YAYINDA KONUŞTU

Programa bağlanan bir görgü tanığı, Ercan Yılmaz'ın kızlarının arkadaşı olduğunu belirterek çarpıcı bir iddiayı paylaştı. Tanık, kızların kendisine yıllar önce "Babamız üvey kardeşimizi öldürdü, cesedi yok etmemizi istedi" dediğini öne sürdü.

ÜVEY BABA İDDİALARI REDDETTİ

Hakkındaki suçlamalarla ilgili konuşan Ercan Yılmaz, tüm iddiaları reddetti. Özellikle tespih makinesiyle ilgili anlatılanların mümkün olmadığını savunan Yılmaz, suçlamaların gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.