Aynadaki Yabancı’da heyecan dorukta! Azra Emirhan’dan kurtulabilecek mi?

Barış ise kapana kısılır. Defne'yi Emirhan'dan kurtarmak için her yolu deneyecek ama her defasında karşısına Emirhan çıkacaktır. Üstelik bu sefer Emirhan'ın, Barış'ın canını acıtacak gizemli bir hamlesi daha vardır.

Kaynak: ATV