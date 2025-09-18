ATV Müge Anlı canlı yayın: 18 Eylül Perşembe Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı izle

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonuyla ekranlara gelmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

2019 senesinde sırra kadem basan 2 çocuk annesi Sevda Heyretengiz kaybıyla ilgili eşi Erdinç Uslu canlı yayında iddiaları yanıtladı. Eşinin kendisini aldattığını söyleyen Erdinç Uslu, ihanete rağmen neden evliliğini bitirmediğini anlattı.

Sevda Heyretengiz'in komşusu yayına bağlanarak yeni iddialar gündeme attı. Sevda kaybolmadan önce telefonda konuştuğunu söyleyen komşu Seda Hanım, kendisini yabancı uyruklu birinin aradığını ve Sevda ile evlendiklerini söylediğini anlattı.

Mehmet Benek'in şüpheli ölümüyle ilgili kuşkuların yöneldiği Necla Necla İrkil'in ablası Müge Anlı ekibine konuştu. Kardeşinin kendisine de ihanet ettiğini iddia eden abla, "32 sene önce Necla'nın görümcesi eşimle birlikte yakalamış" dedi.

Mehmet Benek'in kızı Şeyda Benek de canlı yayına bağlanarak babasının Necla'yı yıllarca istemediğini söyledi. Babasının mecburen Necla İrkil ile birlikte olduğunu söyleyen Şeyda Benek, yeni iddialar ortaya attı.

10 Eylül'de Ankara Keçiören'den kaybolan 18 yaşındaki Esmanur Karakan'ın annesi Müge Anlı'nın kapısını çaldı. 8 gündür kızından haber alamayan anne, gözyaşları içinde kızına seslendi. 8 Eylül'de Ankara Altındağ'dan kaybolan 32 yaşındaki Ömer Kılıç da günlerdir kayıp. Oğlunun başına bir şey geldiğinde endişe eden anne Elanur Kılıç, Müge Anlı'dan yardım istedi.