Zirveyi bırakmıyor: Sabahtan akşama atv izlendi!

3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

MEHMET'TEN GÜNEŞ'E EVLENME TEKLİFİ

Mehmet'in casus olduğu hala ortaya çıkmamıştır. Dursun ve Asiye Ana, Azil'in Güneş'ten uzak durmasını bu defteri kapatmasını istediler. Asiye Ana, Osman'a Azil'e doğruları anlatmasını istedi.

Nermin, Güneş'in okula kiminle gittiğini öğrenmeye çalışırken Havva'yı takip eden Dursun ve Azil'in Mehmet'i öğrenmesi an meselesi haline geldi.

Güneş, artık hislerinden kaçamaz hale gelip Azil'in teknesinden suya atladı. Güneş'in yüzme bilmeden suya atladığını gören Azil de kendini suya attı ve ikili arasında duygusal anlar yaşandı.

Fakat Azil kendine ve duygularına engel olup ve Güneş'ten kendi geri çekti. Bu duruma sinirlenen Güneş, Azil'i korkaklıkla suçladı. Mehmet ise annesinin ısrarı ile kahvaltı masasında Güneş'e evlenme teklif etti.

Kaynak: ATV