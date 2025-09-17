Efsane yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster" yarın akşam atv'de

17 Eylül 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2025 12:20
atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranda olmaya devam ediyor.

atv'nin reyting rekortmeni yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü için heyecan dorukta!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER? 1176. BÖLÜM FRAGMANI

En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu ekranların klasiği KİM MİLYONER OLMAK İSTER atv'de.

Yayın Günü : 18 Eylül 2025 / Perşembe
Yayın Saati : 20.00

