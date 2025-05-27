Yeşilçam’ın usta ismi Devlet Devrim hayatını kaybetti

Kaynak: Instagram

Devrim, sinemadaki en verimli yılları olan 1966'da "Fatih'in Fedaisi", "Hazreti Ayşe", "Beynimdeki Şeytan", "Para Kadın Silah", "Çingene", "İçimdeki Alev", "Ben Bir Sokak Kadınıyım", "Hazreti Süleyman ve Saba Melikesi", "Battal Gazi", "Çalıkuşu", "Kara Fatma", "Dört Kurşun", "Meyhanenin Gülü", "Kadın Avcıları", "Bombacı Emine", "Kan ve Kurşun", "Zaloğlu", "Bombacı Emine", "Korkusuz Adam", "Zehirli Hayat", 1967'de "Akbulut Malkoçoğlu ve Karaoğlan'a Karşı", "Karaoğlan: Bizanslı Zorba", "Kilink Soy ve Öldür", "Yarın Çok Geç Olacak", "Bir Katil Sevdim", "Düşman Aşıklar", "Ağa Düşen Kadın", "Kızıl Tehlike", "Kilink Caniler Kralı", "Kanunsuz Toprak", "Acı Türkü", "Çıldırtan Arzu", "Sözde Kızlar", "Harun Reşid'ın Gözdesi", "Ajan 14 Yosmalar Arasında" filmlerinde oynadı.

Ayrıca 1968'de "Şafak Sökmesin", "Yedi Köyün Zeynebi", "Bağdat Yolu", 1969'da "Tatlı Sevgilim", "Rüzgar Hafiye", "Gel Desen Gelemem ki", "Fato / Ya İstiklal Ya Ölüm", 1972'de "Gümüş Gerdanlık", 1973'te "Maskeli Canavar" filmleri ile 1999'da "Kurtlar Sofrası" adlı dizide izleyiciyle buluştu.