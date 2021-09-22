Nefesler tutuldu! Türkiye Müge Anlı izledi

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert, hem en yüksek izlenme oranı ve hem de en yüksek izlenme payı alan yapım oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert 21 Eylül Salı günkü yayınıyla, Tüm Kişiler' de %5,17 izlenme oranı ve %38,37 izlenme payı ile en çok izlenen yapım olarak birinci oldu. AB Sosyal Statü'de %31,38 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde ise %35,20 izlenme payı elde ederek de yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı.

Dünkü yayında, ölüm ilanını vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki Türkan'ın evlenmek için Bartın'a kaçtığı ortaya çıktı. İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşayan 50 yaşındaki Türkan Günday, 27 Ağustos'ta kayıplara karıştı. Kaybolmadan önce sosyal medya hesabından "Türkan Günday ölmüştür. Bu öğlen cenazesi kaldırılacaktır" diye paylaşım yapan Günday'ın ailesi 25 gündür ulaşamadıkları genç kadını bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e gelerek yardım istedi. Günlerdir haber alınamayan Türkan Günday'dan çok geçmeden güzel haberi geldi. Ailenin kayıp başvurusuna rağmen bulamadığı 50 yaşındaki Türkan Günday'ın evlenmek için Bartın'a gittiği ortaya çıktı.