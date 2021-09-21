Ölüm ilanını yazıp ortadan kayboldu! Müge Anlı yayınında ortaya çıktı! Ekipler harekete geçti

50 yaşındaki Türkan Günday, 'cenazeme kaç kişi katılır?' diye düşünerek sosyal medyadan ölüm ilanı verdi. Daha sonrasında ortadan kaybolan ve yaklaşık bir aydır kendisinden hiçbir haber alınamayan Günday'ın ailesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. Kardeşi Türkan'ın bir yıl önce boşandığını ve evli olan Ersin Güneş ile aşk yaşadığını, ikili arasında sık sık kıskançlık tartışması yaşandığını belirtti. Hayatından endişe eden Türkan Günday yayın sırasında bulunurken, evden gidiş nedeni şaşkına çevirdi.