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Ölüm ilanını yazıp ortadan kayboldu! Müge Anlı yayınında ortaya çıktı! Ekipler harekete geçti

50 yaşındaki Türkan Günday, 'cenazeme kaç kişi katılır?' diye düşünerek sosyal medyadan ölüm ilanı verdi. Daha sonrasında ortadan kaybolan ve yaklaşık bir aydır kendisinden hiçbir haber alınamayan Günday'ın ailesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. Kardeşi Türkan'ın bir yıl önce boşandığını ve evli olan Ersin Güneş ile aşk yaşadığını, ikili arasında sık sık kıskançlık tartışması yaşandığını belirtti. Hayatından endişe eden Türkan Günday yayın sırasında bulunurken, evden gidiş nedeni şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 21.09.2021 12:29 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 12:29
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Ölüm ilanını yazıp ortadan kayboldu! Müge Anlı yayınında ortaya çıktı! Ekipler harekete geçti

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp olarak aranan 50 yaşındaki Türkan Günday, programa damga vurdu.

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Ölüm ilanını yazıp ortadan kayboldu! Müge Anlı yayınında ortaya çıktı! Ekipler harekete geçti

Ailesinin kendisiyle yeterince ilgilenmediğini düşünen ve sık sık evi terk eden Günday, 'ölürsem cenazeme kaç kişi katılır?' diye düşünerek ölüm ilanı verdi.

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Ölüm ilanını yazıp ortadan kayboldu! Müge Anlı yayınında ortaya çıktı! Ekipler harekete geçti

Sosyal medyadan yayınladığı ilanın ardından ortadan kaybolan Günday'dan yaklaşık bir aydır haber alınamadı. Kardeşinin hayatından endişe eden abla Tülin Irmaklı, Günday'ı bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

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Ölüm ilanını yazıp ortadan kayboldu! Müge Anlı yayınında ortaya çıktı! Ekipler harekete geçti

Müge Anlı, Türkan Günday'ın 1 yıl önce boşandığını ve evli olan Ersin Güneş'le aşk yaşamaya başladığını söyledi.
Günday'ın yeğeni Melike Irmaklı, teyzesinin Ersin Güneş'le sık sık kavga ettiğini ve hep "Ersin beni çok kıskanıyor" dediğini dile getirdi.

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Ölüm ilanını yazıp ortadan kayboldu! Müge Anlı yayınında ortaya çıktı! Ekipler harekete geçti

Tülin Hanım kardeşinin psikolojik sıkıntılar yaşadığını, zaman zaman garip hareketlerde bulunduğunu ama kendilerinin buna alıştığını belirtip kardeşi kaybolduktan sonra Ersin Bey'e ulaşmadığını zira hiç nerede kim olduğunu bilmediğini savundu.