20 Eylül 2021, Pazartesi
Müge Anlı Vedat Alexander'ı 33 yıl sonra ailesine kavuşturdu! Müslüman olmaya karar verdi
1988 yılında ablası ile birlikte Almanya'ya evlatlık verilen Vedat Alexander Schlienbecker, Müge Anlı canlı yayınında 33 yıl sonra ailesine kavuştu. Ailesi tarafından camiye bırakılan ve Alman bir çift tarafından evlatlık alınan Vedat Alexander, yıllar sonra öz ailesini bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Bir mucizeye imza atan Müge Anlı, Vedat Alexander'ın ailesini dakikalar içinde buldu. Ailesine kavuşan Vedat Alexander, canlı yayında Müslüman olmaya karar verdiğini açıkladı.
Giriş Tarihi: 20.09.2021 11:38 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 12:04
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