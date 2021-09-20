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Müge Anlı Vedat Alexander'ı 33 yıl sonra ailesine kavuşturdu! Müslüman olmaya karar verdi

1988 yılında ablası ile birlikte Almanya'ya evlatlık verilen Vedat Alexander Schlienbecker, Müge Anlı canlı yayınında 33 yıl sonra ailesine kavuştu. Ailesi tarafından camiye bırakılan ve Alman bir çift tarafından evlatlık alınan Vedat Alexander, yıllar sonra öz ailesini bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Bir mucizeye imza atan Müge Anlı, Vedat Alexander'ın ailesini dakikalar içinde buldu. Ailesine kavuşan Vedat Alexander, canlı yayında Müslüman olmaya karar verdiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 20.09.2021 11:38 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 12:04
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Müge Anlı Vedat Alexander’ı 33 yıl sonra ailesine kavuşturdu! Müslüman olmaya karar verdi

33 yıl önce ablası ile birlikte cami avlusuna bırakılan Vedat Alexander Schlienbecker, Müge Anlı ile Tatlı Sert katılarak ailesini bulunmak istedi. Mucize kavuşmaya imza atan Müge Anlı, Vedat Alexander'ı ailesine kavuşturdu.

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Müge Anlı Vedat Alexander’ı 33 yıl sonra ailesine kavuşturdu! Müslüman olmaya karar verdi

CAMİ AVLUSUNA BIRAKILMIŞTI

1 Mayıs 1986 yılında dünyaya gelen Vedat Alexander Schlienbecker'ın öyküsü izleyicileri ekran başına kilitledi. 33 ailesini bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

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Müge Anlı Vedat Alexander’ı 33 yıl sonra ailesine kavuşturdu! Müslüman olmaya karar verdi

Kendisinden iki yaş büyük ablası Hülya ile birlikte 20 Mayıs 1988'de İzmir Karşıyaka'da cami önüne bırakıldıklarını belirten Schlienbecker, "Annem bizi 20 Mayıs 1988'de, saat 22.45 sularında İzmir Karşıyaka'da Mersinli Camisi önüne bırakmış." dedi.

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Müge Anlı Vedat Alexander’ı 33 yıl sonra ailesine kavuşturdu! Müslüman olmaya karar verdi

ALMAN ÇİFT TARAFINDAN EVLATLIK ALINDI

Ekonomik sıkıntılarından ötürü terk edildiklerini belirten bir notla bulunan iki kardeş, Karşıyaka yetimhanesine bırakıldı. 14 Mayıs 1988'de ise Alman bir çift tarafından evlatlık alındı.

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Müge Anlı Vedat Alexander’ı 33 yıl sonra ailesine kavuşturdu! Müslüman olmaya karar verdi

"EL İLANI BİLE DAĞITTIM"

Şu an 80'li yaşlarda olan Werner- Gerlinde Schlienbecker çiftinin kendilerini alıp Almanya'ya götürdüğünü belirten genç adam "İsmim Alexander oldu ve Hıristiyan olarak yetiştirildik. Zaman zaman o evde ablamla ağır hakaretlere maruz kaldık. Mayıs 2020'den itibaren gerçek ailemi aramaya başladım. Karşıyaka Kaymakamlığı arşiv aramasıyla durumu özetleyen bir bilgi geçti. İzmir'de anne ve babamı bulmak için cami etrafında el ilanları bile dağıttım. Ama bir sonuç elde edemedim. Türk başkonsolosluğundan vatandaşlık haklarından yararlanmamı sağlayan mavi kart çıkarttım. E-Devlet şifresi bile aldım" dedi.