Müge Anlı ile Tatlı Sert 21 Eylül Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (21 Eylül 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 21 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; işkence gördüler, aynı kaderi paylaştılar... Katil tanıdık mı? 2 kardeşin katili kim? Dünyaevine giden yolda gariplikler zinciri! Hiç görmediği kadınla evleneceğini sandı, aracıyla aşk yaşadı! Evlilik vaadiyle dolandırılan İbrahim Arslan’ın dolandırılma iddiası! Öldürülen karı koca, define tartışması, çarpıcı iddialar! Yasa dışı işler mi, aile içi husumet mi? Şenay ve Hasan Hüseyin Özkan’ı kim öldürdü? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (21 Eylül 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

21 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; işkence gördüler, aynı kaderi paylaştılar... Katil tanıdık mı? 2 kardeşin katili kim? Dünyaevine giden yolda gariplikler zinciri! Hiç görmediği kadınla evleneceğini sandı, aracıyla aşk yaşadı! Evlilik vaadiyle dolandırılan İbrahim Arslan'ın dolandırılma iddiası! Öldürülen karı koca, define tartışması, çarpıcı iddialar! Yasa dışı işler mi, aile içi husumet mi? Şenay ve Hasan Hüseyin Özkan'ı kim öldürdü? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

21 Eylül Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.