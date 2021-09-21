10 yıllık hasret sona erdi! Esra Erol Edanur’a peş peşe müjdeli haberleri verdi

Edanur, "Üvey annem tarafından şiddet gördüm ve çok zor günler geçirdim. Çöpten ekmek topladım yedim Bir gün annemin ölüm haberini alırsa vicdanı sızlasın istemiyorum. Belki annemi bulursam hayatımda değişen bir şeyler olur. Annesizliğe, babasızlığa alıştım ama hayatta hep yalnız olmak, bir şeyleri hep tek başına yapmanın verdiği bir his yoksunluğu yaşıyorum. Annemi bulursam bu özlemim son bulursa ben de bu hayatta yalnız olmadığıma inanabilirim" diyerek duygularını anlattı.