10 yıllık hasret sona erdi! Esra Erol Edanur’a peş peşe müjdeli haberleri verdi
Hafta içi her gün atv ekranında izleyici karşısına çıkan Esra Erol’da programı, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlarına taşımaya devam ediyor. Samsun’da yaşayan 19 yaşındaki Edanur, 10 yıldır görmediği annesini bulmak için Esra Erol’dan yardım istedi. Hayatının zorluklarla geçtiğini ve üvey annesinden şiddet gördüğünü söyleyen genç kıza müjdeli haber kısa sürede geldi. Anne kızın kavuşma anı herkesi derinden etkilerken Esra Erol’dan Edanur’a bir güzel haber daha geldi.
Samsun'da yaşayan 19 yaşındaki Edanur Aygün, dün canlı yayına gelerek 10 yıldır görmediği annesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi.
Edanur, "Üvey annem tarafından şiddet gördüm ve çok zor günler geçirdim. Çöpten ekmek topladım yedim Bir gün annemin ölüm haberini alırsa vicdanı sızlasın istemiyorum. Belki annemi bulursam hayatımda değişen bir şeyler olur. Annesizliğe, babasızlığa alıştım ama hayatta hep yalnız olmak, bir şeyleri hep tek başına yapmanın verdiği bir his yoksunluğu yaşıyorum. Annemi bulursam bu özlemim son bulursa ben de bu hayatta yalnız olmadığıma inanabilirim" diyerek duygularını anlattı.
EDANUR ANNESİ SONGÜL'E KAVUŞTU!
10 yıldır annesi Songül Ulu'dan hiçbir haber alamayan genç kıza dakikalar sonra müjdeli haber geldi. Edanur'un hiç görmediği annesi Songül Hanımı, Esra Erol dakikalar içinde buldu. Stüdyodaki bu kavuşma anı ise izleyen herkesi derinden etkiledi. Anne-kız dakikalarca sarılarak hasret giderdi.
ESRA EROL'DAN BİR SÜRPRİZ DAHA
Esra Erol'un genç kıza sürprizi bununla da kalmadı. Hiç görmediği iki kız kardeşini de stüdyoya getirdi. Edanur'un kardeşleriyle kavuşması herkesi gözyaşlarına boğdu.
HİKAYESİ YÜREK YAKTI
Edanur'un annesi Songül Hanım, çocuklarını asla yurda bırakmadığını, Antalya'ya çalışmaya gittiğinde birlikte götürdüğünü, bakıcıya verecek parası kalmadığını için, bakıcının onları çocuk şubeye bıraktığını anlattı. Karakolun da çocuklarını yurda götürdüğünü, polislerin "2 dakika önce gelseydin çocuklarını alırdın" dediğini söyledi. Çocuklarını yurtta her gün gördüğünü ama parası olmadığı için, onları yurttan çıkaramadığını söyledi.
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