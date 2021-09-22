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Cinayet Süsü filmi konusu nedir? Cinayet Süsü oyuncuları kimdir?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.09.2021
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Cinayet Süsü filmi konusu nedir? Cinayet Süsü oyuncuları kimdir?

Televizyon ekranlarında ilk kez yayınlanacak yerli film Cinayet Süsü oyuncuları kimdir? Cinayet Süsü filmi konusu nedir? Taff Pictures imzasıyla beyaz perdeye yansıyan film oyuncu kadrosuyla ve konusuyla dikkat çekmişti. Filmin sahneleri sosyal medyada çok konuşulmuştu. İşte; Cinayet Süsü filmi konusu ve oyuncuları!

Cinayet Süsü oyuncuları kimdir? Cinayet Süsü filmi konusu nedir? TV'de ilk kez 22 Eylül akşamı ATV ekranlarında yayınlanacak Cinayet Süsü filminin konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. Filmde; üzerlerindeki baskıdan dolayı iyice ezilen Emin ve ekibi, karşılaştıkları en tuhaf seri cinayet zincirini çözebilmek için her yönteme başvuracak.

CİNAYET SÜSÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Başkomiser Emin, komiser Salih, komiser Asuman ve komiser yardımcısı Alaattin'den oluşan Cinayet Büro ekibi ilginç bir vaka ile karşı karşıyadır. Birbiri ardına işlenen cinayetleri araştıran ekip, hiçbir delil ve ipucuna ulaşamaz. Cinayetlerin gittikçe artması, basının ve halkın olayla fazlasıyla ilgilenmesi, buna rağmen ekibin hiçbir ilerleme kaydedememesi Başkomiser Emin ve arkadaşları üzerinde büyük bir baskı oluşturur.

Bu sırada Emniyet Genel Müdürü, davanın çözümünde yardımcı olması için "suç uzmanı" Dizdar Koşu'yu Emin'in ekibine atar. Üzerlerindeki baskıdan dolayı iyice ezilen Emin ve ekibi, karşılaştıkları en tuhaf seri cinayet zincirini çözebilmek için her yönteme başvurur. Bu kedi fare oyununda katili mi pes edecektir yoksa polisler mi?

CİNAYET SÜSÜ OYUNCULARI KİMDİR?

Uğur Yücel: Emniyet Müdürü Emin
Binnur Kaya: Komiser Asuman
Cengiz Bozkurt: Başkomiser Salih
Feyyaz Yiğit: Suç Uzmanı Dizdar Koşu


Mert Denizmen: Komiser Yardımcısı Alaattin
Mehmet Özgür: Sanatçı
Osman Alkaş: Emniyet Müdürü
Açelya Topaloğlu: Adli Psikolog Emel Umar
Ozan Ayhan: Kriminolog Uygar Ten
Lesli Karavil: Teknoloji Uzmanı Bengü Tömer
Müfit Kayacan: Yaşlı adam
Aycan Koptur: Arzu

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