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Müge Anlı’ya bir ödül daha! 9. kez ''En İyi Tv Programı'' seçildi

Atv ekranlarında yayınlanan ile Tatlı Sert programıyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Müge Anlı, ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Usta televizyoncu, Avrasya Kalite Ödülü dolayısı ile 9. Kez "En İyi Televizyon Programı" ödülüne layık görüldü.

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Giriş Tarihi: 18.06.2021 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021
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Müge Anlı’ya bir ödül daha! 9. kez ''En İyi Tv Programı'' seçildi

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan ile Tatlı Sert, ödüllerine bir yenisini daha ekledi. 'nin düzenlediği 'nde , "En İyi TV Programı" ödülüne layık görüldü.

Avrasya Tüketicileri Koruma Derneğinden dokuzuncu kez ödüle layık görülen Anlı, "Ödülümüzü her yıl Avrasya Tüketicileri Koruma Derneği Başkanı Osman Doğan'dan teslim alıyorduk. Bu sene yaşadığımız küresel pandemiden dolayı Dernek Başkanı Sayın Doğan yayınımıza katılarak ödülü bize kendisi takdim etmek istedi." dedi.

Ödülü alan Anlı, "Her zaman söylüyorum bu ödülleri sizin adınıza alıyorum. İzleyicilerimle hazırlıyorum bu programı" diyerek teşekkürlerini dile getirdi.

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