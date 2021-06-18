Müge Anlı’ya bir ödül daha! 9. kez ''En İyi Tv Programı'' seçildi

Avrasya Tüketicileri Koruma Derneğinden dokuzuncu kez ödüle layık görülen Anlı, "Ödülümüzü her yıl Avrasya Tüketicileri Koruma Derneği Başkanı Osman Doğan'dan teslim alıyorduk. Bu sene yaşadığımız küresel pandemiden dolayı Dernek Başkanı Sayın Doğan yayınımıza katılarak ödülü bize kendisi takdim etmek istedi." dedi.