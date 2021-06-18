Müge Anlı ile Tatlı Sert 18 Haziran Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Haziran 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 18 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; şüphelerin odağındaki Veli Karabacak’ın kızı canlı yayında! Arzu Aygün cinayetinde mahkeme ne karar verdi? 2 çocuk babası Mehmet Kızılay’ın şüpheli kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Haziran 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

18 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; şüphelerin odağındaki Veli Karabacak'ın kızı canlı yayında! Arzu Aygün cinayetinde mahkeme ne karar verdi? 2 çocuk babası Mehmet Kızılay'ın şüpheli kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

18 Haziran Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.