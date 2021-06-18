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Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Müge Anlı ile Tatlı Sert üst üste 9. kez ''En İyi Tv Programı'' seçildi

Müge Anlı ile Tatlı Sert üst üste 9. kez ''En İyi Tv Programı'' seçildi

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Giriş: 18.06.2021 11:28
Güncelleme:18.06.2021 11:38
Müge Anlı, Avrasya Tüketicileri Koruma Başkanı Osman Doğan'ın stüdyoda olduğu bilgisini verdi. Osman Doğan, Avrasya Kalite Ödülü dolayısı ile 9. Kez "En İyi Televizyon Programı" ödülünü ve çiçekleri Müge Anlı'ya takdim etti. Osman Bey, tüketici haklarından bahsetti ve dolandırıcılığa dikkat çekti. Osman Bey, Müge Anlı'nın söylediği "Bir ürün satış fiyatından ucuzsa ya çalıntıdır ya da bozuktur" sözünün önemli olduğunu söyledi.
Üst üste 9. Kez ''En İyi Tv Programı'' seçildi
Üst üste 9. Kez ''En İyi Tv Programı'' seçildi
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