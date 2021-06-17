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Müge Anlı’da aydınlatılmıştı! Arzu Aygün’ü katleden Muharrem Coşkun’un cezası belli oldu

Samsun'da yaşayan , geçtiğimiz yıl Aralık ayında ortadan kaybolmuş, genç kadının ailesi kızlarını aramak için 'ya başvurmuştu. Yapılan aramalar sonucunda Aygün'ün eski sevgilisi tarafından evinden alınarak silahla öldürüp daha sonra Terme sahiline atıldığı ortaya çıkmıştı. Muharrrem Coşkun'un yargılandığı davada karar açıklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.06.2021 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
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Müge Anlı’da aydınlatılmıştı! Arzu Aygün’ü katleden Muharrem Coşkun’un cezası belli oldu

Samsun Atakum ilçesindeki eski sevgilisi Arzu Aygün'ü evinden alıp yaklaşık 3 kilometre mesafede silahla öldürüldükten sonra 71 kilometre uzaklıktaki Terme sahiline çuval sarıp atan katil zanlısı Muharrem Coşkun, Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 'tasarlayarak adam' öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Müge Anlı’da aydınlatılmıştı! Arzu Aygün’ü katleden Muharrem Coşkun’un cezası belli oldu

NE OLMUŞTU?

Atakum ilçesinde 17 Aralık 2020 günü, 2 çocuk annesi Arzu Aygün, eski sevgilisi Muharrem Coşkun ile birlikte Samsun'daki evinden otomobil ile ayrıldı. Kızı, annesi Arzu Aygün'den uzun bir süre haber alamayınca dedesi ile birlikte 24 Aralık'ta polise kayıp başvurusunda bulundu.

Müge Anlı’da aydınlatılmıştı! Arzu Aygün’ü katleden Muharrem Coşkun’un cezası belli oldu

Aile ayrıca atv'de yayınlanan Müge Anlı'nın sunduğu programa katılarak kızlarının izinin sürülmesini istedi. 3 gün süren yayında suçlamaların yöneltildiği Muharrem Coşkun, gözaltına alındı.

Müge Anlı’da aydınlatılmıştı! Arzu Aygün’ü katleden Muharrem Coşkun’un cezası belli oldu

Evli olduğu öğrenilen katil zanlısı Coşkun, 42 gün sonra verdiği ilk ifadesinde suçunu itiraf ederek cesedin bulunduğu yeri gösterdi. Aygün'ün cesedi, Samsun'un Terme ilçesi Gökçeağaç mevkiinde sahil yolundaki ormanlık alanda çuval içinde çürümüş halde bulundu.

Müge Anlı’da aydınlatılmıştı! Arzu Aygün’ü katleden Muharrem Coşkun’un cezası belli oldu

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 çocuk babası Muharrem Coşkun ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'ndaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Müge Anlı’da aydınlatılmıştı! Arzu Aygün’ü katleden Muharrem Coşkun’un cezası belli oldu

Arzu Aygün'ün cesedi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından kesin kimlik tespiti için anne ve babasından da örnek alınarak DNA testi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda bekletildi. DNA testi sonucu cesedin Arzu Aygün'e ait olduğu kesinleşti.

Müge Anlı’da aydınlatılmıştı! Arzu Aygün’ü katleden Muharrem Coşkun’un cezası belli oldu

'NE CEZA ALIRSA ALSIN BİZİM ACIMIZ DİNMEZ'

Arzu Aygün'ün babası Seyfullah Aygün, "Kızım öldü, artık ne ceza alırsa alsın bizim acımız dinmez." dedi. Anne Semine Aygün da; "Büyük acı taşıyoruz. Ben hâlen uyuyamıyorum. Bize yazık değil mi? Ben kızımı bir daha göremeyeceğim" ifadelerini kullandı.
Avukat Özlem Sezgin Azal ise; mahkemenin bekledikleri cezayı verdiğini kaydetti.

Müge Anlı’da aydınlatılmıştı! Arzu Aygün’ü katleden Muharrem Coşkun’un cezası belli oldu

Arzu Aygün'ün acılı kızı Nazlı Sevgi; "Benim annem iyi niyetli bir kadındı tek suçu iyi insan olmak. Bizi annesiz bırakan adam cezaevinden hiç çıkmasın istiyorum" şeklinde konuştu.

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