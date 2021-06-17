Müge Anlı’da aydınlatılmıştı! Arzu Aygün’ü katleden Muharrem Coşkun’un cezası belli oldu

'NE CEZA ALIRSA ALSIN BİZİM ACIMIZ DİNMEZ'

Arzu Aygün'ün babası Seyfullah Aygün, "Kızım öldü, artık ne ceza alırsa alsın bizim acımız dinmez." dedi. Anne Semine Aygün da; "Büyük acı taşıyoruz. Ben hâlen uyuyamıyorum. Bize yazık değil mi? Ben kızımı bir daha göremeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Avukat Özlem Sezgin Azal ise; mahkemenin bekledikleri cezayı verdiğini kaydetti.