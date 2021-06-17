Müge Anlı’da aydınlatılmıştı! Arzu Aygün’ü katleden Muharrem Coşkun’un cezası belli oldu
Samsun'da yaşayan Arzu Aygün, geçtiğimiz yıl Aralık ayında ortadan kaybolmuş, genç kadının ailesi kızlarını aramak için Müge Anlı'ya başvurmuştu. Yapılan aramalar sonucunda Aygün'ün eski sevgilisi Muharrem Coşkun tarafından evinden alınarak silahla öldürüp daha sonra Terme sahiline atıldığı ortaya çıkmıştı. Muharrrem Coşkun'un yargılandığı davada karar açıklandı.
Samsun Atakum ilçesindeki eski sevgilisi Arzu Aygün'ü evinden alıp yaklaşık 3 kilometre mesafede silahla öldürüldükten sonra 71 kilometre uzaklıktaki Terme sahiline çuval sarıp atan katil zanlısı Muharrem Coşkun, Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 'tasarlayarak adam' öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
NE OLMUŞTU?
Atakum ilçesinde 17 Aralık 2020 günü, 2 çocuk annesi Arzu Aygün, eski sevgilisi Muharrem Coşkun ile birlikte Samsun'daki evinden otomobil ile ayrıldı. Kızı, annesi Arzu Aygün'den uzun bir süre haber alamayınca dedesi ile birlikte 24 Aralık'ta polise kayıp başvurusunda bulundu.
Aile ayrıca atv'de yayınlanan Müge Anlı'nın sunduğu programa katılarak kızlarının izinin sürülmesini istedi. 3 gün süren yayında suçlamaların yöneltildiği Muharrem Coşkun, gözaltına alındı.
Evli olduğu öğrenilen katil zanlısı Coşkun, 42 gün sonra verdiği ilk ifadesinde suçunu itiraf ederek cesedin bulunduğu yeri gösterdi. Aygün'ün cesedi, Samsun'un Terme ilçesi Gökçeağaç mevkiinde sahil yolundaki ormanlık alanda çuval içinde çürümüş halde bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 çocuk babası Muharrem Coşkun ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'ndaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Arzu Aygün'ün cesedi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından kesin kimlik tespiti için anne ve babasından da örnek alınarak DNA testi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda bekletildi. DNA testi sonucu cesedin Arzu Aygün'e ait olduğu kesinleşti.
'NE CEZA ALIRSA ALSIN BİZİM ACIMIZ DİNMEZ'
Arzu Aygün'ün babası Seyfullah Aygün, "Kızım öldü, artık ne ceza alırsa alsın bizim acımız dinmez." dedi. Anne Semine Aygün da; "Büyük acı taşıyoruz. Ben hâlen uyuyamıyorum. Bize yazık değil mi? Ben kızımı bir daha göremeyeceğim" ifadelerini kullandı.
Avukat Özlem Sezgin Azal ise; mahkemenin bekledikleri cezayı verdiğini kaydetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Adalet Bakanlığı son dakika: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
- Survivor eleme gecesi ne zaman? Survivor bu hafta eleme var mı, yok mu? Eleme konseyi...
- Chiliz (CHZ) coinbase ne zaman gelecek? Chiliz (CHZ) coinbase listelenecek mi? Uzmanların analizleri...
- 3.500 TL maaşla personel alımı: BİM personel alımı başvuru şartları nelerdir? BİM personel alımı başvurusu sayfası...
- EDHO'da sezon finali öncesinde şaşırtan hamle! Oktay Kaynarca paylaştı, ortalık yıkıldı...
- Survivor ne zaman bitecek? Survivor final tarihi belli mi? SMS göndermek ne kadar, kaç TL?
- Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak? Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli mi?
- LGS 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri hangi tarihte yapılacak? Taban puanları...
- Araba alacaklara çifte müjde! 3 ay ödemesiz 60 ay vadeli taşıt kredisiyle anahtar cebinizde! Vakıfbank, Ziraat Bankası...
- Emeklilere son dakika müjdesi! Erken emekliliğin yolu açıldı! Bağ-Kur borçluları dikkat...
- Tıkır tıkır ödeyerek ev sahibi olmak mümkün! %10 peşinat, 180 ay vade imkanı! Haziran ayı TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman?
- Bankalar lav gibi patladı! Kredi faiz oranları güncellendi! Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi faiz oranları...