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Survivor kim elendi, gitti? 17 Haziran Survivor hangi isim elendi? SMS sıralaması...

kim elendi, gitti? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor’da kim elendi? sorusu gündemden düşmüyor. ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti, kim veda etti? soruları yanıt bulacak. Hafta boyunca gerçekleşen dokunulmazlık oyunları sonrası eleme adayları belli olmuştu. , ve Survivor'da eleme potasında yer alıyor. Survivor'da yaşanan son dakika gelişmelerine göre SMS sonuçları sıralaması puan durumu oy durumu merak ediliyor. Bu akşam sadece üç yarışmacı için yapılan SMS oylaması sonucuna göre bir aday elenecek. İşte, Survivor kim elendi, gitti? hangi isim elendi? SMS sıralaması...

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Giriş Tarihi: 18.06.2021 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021
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Survivor kim elendi, gitti? 17 Haziran Survivor hangi isim elendi? SMS sıralaması...

kim elendi, gitti? hangi isim elendi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı (25. hafta SMS oylaması) 17 Haziran 2021 Survivor SMS oy sıralamasını duyuracak. Survivor 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takımında eleme heyecanı yaşanıyor. Geçen hafta boyunca oynanan dokunulmazlık ve eleme oyunlarında potaya giren isimler belli olmuştu. Bu akşam Survivor ada eleme konseyinde açıklanacak SMS oylaması sonucunda bir yarışmacı adaya veda edecek. İşte, Survivor kim elendi, gitti? 17 Haziran Survivor hangi isim elendi? SMS sıralaması...

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında 17 Haziran 2021 Perşembe günü 122. bölümle ekranlara gelen Survivor 2021 son bölümde, Dominik Cumhuriyeti ev sahipliğinde ve Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan, kırmızı ve mavi takımların kıran kırana mücadele ettiği ödül oyunu ve sonrasında Survivor , Kalaycıoğlu ve 'in eleme potasında olduğu kritik eleme konseyi heyecanı yaşandı.

Ünlülüer ve gönüllüler takımlarının karması durumundaki kırmızı ve mavi takımlar ödül oyununda moral ve motivasyon kazanmak amacıyla ödülün sahibi olmak için parkur üzerinde ter döktü. Her iki takımda skor anlamında birbirini kovalayan bir performans örneği gösterdi.

Zorlu ödül oyununda mavi ve kırmızı takım yarışmacılarının havuz ve atış etaplarından oluşan zorlu parkurda eşitliği sağlayan bir yarışma çıkardı. Ödül oyunundan mavi takımın başarılı atışlarla skor anlamında 9-7'lik başarı gösterirken, Berkay – Poyraz eşleşmesinde, kazana Berkay olunca skor 9-8 olarak değişti ve fark 1'e düştü. Ancak Ayşe - Aleyna eşleşmesinde, Survivor Ayşe başarılı atışlarıyla sahneye çıktı ve skoru 10-8 olarak belirleyerek ödülü mavi takıma kazandırdı.

SURVİVOR 2021 ÖDÜLÜ NEDİR?

Kıran kırana geçen ödül oyununu Ayşe'nin başarılı atışları sonrasında kazanan mavi takım, ilk olarak ringo ile su kayağı yapmalarının ardından yemek ve dondurma yedi.

SURVİVOR ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021 son bölümde zorlu parkurda oynanan ödül oyununun ardından, Milli Futbol Takımımıza destek amaçlı olarak kırmızı ve beyaz takım olarak adlandırılarak Survivor 2021 sezonunun son anlat bakalım oyunu oynandı. Türk Hava Yolları'ndan çift kişilik bilet ödülü olan oyunun kazananı Dora, Ayşe, Poyraz'dan oluşan beyaz takım oldu.

SURVİVOR SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

17 Haziran 2021 Perşembe günü ekranlara gelen Survivor 2021 son bölümde ödül ve anlat bakalım oyunları sonrasında kırmızı ve mavi takımlar, Dominik Cumhuriyeti'nde Acun Ilıcalı moderatörlüğünde kritik eleme konseyinde bir araya geldi. Bu haftanın mavi ve kırmızı takım SMS sırlaması birincileri noter onayıyla belirlenirken, Acun Ilıcalı SMS oyu birincisini kritik konseyde duyurmadı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor Türkiye 2021 sezonunda büyük finale sayılı günler kala, geçtiğimiz hafta boyunca oynana kritik bireysel dokunulmazlık oyunları ve ada konseylerindeki eleme adayı seçimleri sonrasında bu haftanın eleme potasına giden isimleri şöyle şekillendi;

ALEYNA KALAYCIOĞLU (Kırmızı takım)

DORA (Mavi takım)

İSMAİL (Kırmızı takım)

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Acun Ilıcalı moderatörlüğünde, Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan bu haftaki kritik eleme konseyinde, eleme adayları Survivor Dora, Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail arasından noter onaylı SMS sıralaması sonuçlarıyla, oylama başında bu yana en az oyu alan isim adaya veda eden isim oldu. Acun Ilıcalı bu haftanın SMS sıralaması oyu ile elenen ismi Dora olarak açıkladı.

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