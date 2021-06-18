Survivor kim elendi, gitti? 17 Haziran Survivor hangi isim elendi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı (25. hafta SMS oylaması) 17 Haziran 2021 Survivor SMS oy sıralamasını duyuracak. Survivor 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takımında eleme heyecanı yaşanıyor. Geçen hafta boyunca oynanan dokunulmazlık ve eleme oyunlarında potaya giren isimler belli olmuştu. Bu akşam Survivor ada eleme konseyinde açıklanacak SMS oylaması sonucunda bir yarışmacı adaya veda edecek. İşte, Survivor kim elendi, gitti? 17 Haziran Survivor hangi isim elendi? SMS sıralaması...

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında 17 Haziran 2021 Perşembe günü 122. bölümle ekranlara gelen Survivor 2021 son bölümde, Dominik Cumhuriyeti ev sahipliğinde ve Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan, kırmızı ve mavi takımların kıran kırana mücadele ettiği ödül oyunu ve sonrasında Survivor Dora, Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail'in eleme potasında olduğu kritik eleme konseyi heyecanı yaşandı.