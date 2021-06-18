Flaş gelişme! Kırmızı Oda Sadi neden yok? Erkan Petekkaya Kırmızı Oda dizisinden ayrıldı mı?

Kırmızı Oda Sadi neden yok? Erkan Petekkaya diziden ayrıldı mı? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Psikolojik drama türündeki dizi Kırmızı Oda'da Sadi karakterine hayat veren Erkan Petekkaya'nın diziden ayrılıp ayrılmadığını merak eden izleyiciler, konu ile ilgili internet üzerinden araştırmalara başladı. Peki, Kırmızı Oda Sadi neden yok? Erkan Petekkaya Kırmızı Oda dizisinden ayrıldı mı? İşte haberin detayları...

KIRMIZI ODA SADİ NEDEN YOK?

Sadi karakteri ile izleyicinin gönlünü fetheden Erkan Petekkaya sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımda diziye veda ettiğini duyurdu.

İşte Erkan Petekkaya'nın p paylaşımı: