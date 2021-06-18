Flaş gelişme! Kırmızı Oda Sadi neden yok? Erkan Petekkaya Kırmızı Oda dizisinden ayrıldı mı?
Kırmızı Oda Sadi neden yok? Tv8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Sadi karakteriyle ekran karşısına çıkan ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın sezon finali fragmanında görülmemesi, "Sadi diziden ayrıldı mı?" sorusunu gündeme getirdi. Dizinin takipçileri yeni bölümü heyecan içinde beklerken, son gelişmeleri de yakından takip etmeye başladı. Peki, Kırmızı Oda Sadi neden yok? Erkan Petekkaya Kırmızı Oda dizisinden ayrıldı mı? İşte cevaplar...
Kırmızı Oda Sadi neden yok? Erkan Petekkaya diziden ayrıldı mı? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Psikolojik drama türündeki dizi Kırmızı Oda'da Sadi karakterine hayat veren Erkan Petekkaya'nın diziden ayrılıp ayrılmadığını merak eden izleyiciler, konu ile ilgili internet üzerinden araştırmalara başladı. Peki, Kırmızı Oda Sadi neden yok? Erkan Petekkaya Kırmızı Oda dizisinden ayrıldı mı? İşte haberin detayları...
KIRMIZI ODA SADİ NEDEN YOK?
Sadi karakteri ile izleyicinin gönlünü fetheden Erkan Petekkaya sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımda diziye veda ettiğini duyurdu.
İşte Erkan Petekkaya'nın p paylaşımı:
HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ
Erkan Petekkaya veda paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Çok teşekkür ederim hepinize. Sağ ve var olun. Sağ olun Kırmızı Oda ve fotoğrafta olmayan, aklımızda olan tüm emek verenlere teşekkürler. Siz olmasaydınız ben o rolü öyle oynayamazdım. Sadi hepimizin birlikte yarattığı bir adam. O olmak istediğimiz adam gibi adam. Birlikte yaptık, hep birlikte"
ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?
Erkan Petekkaya, 12 Aralık 1971 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi. Aslen Diyarbakırlı olan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul'da geçirdi. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda eğitimini tamamladıktan sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde eğitimini sürdürdü. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı kazandı.
Petekkaya, 1993 yılından beri kadrolu Devlet Tiyatroları oyuncusudur. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam etti.
1999 yılında Alişan'ın başrolde oynadığı Aynalı Tahir dizisinde Kadir rolü ile tanınan Erkan Petekkaya, Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp, Serseri gibi yapımlarda rol aldı.
2005-2007 döneminde Beyaz Gelincik adlı televizyon dizisinde Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer'i canlandırmıştır.
Şimdilerde ise 2021 yılında TV8'de Kırmızı Oda dizisinde Delikanlı Sadi karakterini canlandırmaktadır. Karakter çok sevilince aynı karakterle Doğduğun Ev Kaderindir dizisinede konuk olarak katılmıştır.
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