Discord açıldı mı, açılacak mı? 14 Ekim Discord erişim engeli ne zaman kaldırılacak, son durum ne?

Son günlerde Discord kullanıcıları, platformun geleceği hakkında pek çok soru sormaya başladı. Uygulama üzerinden yaşanan şantaj ve tehdit olayları, Discord'a erişim engelinin nedenleri arasında öne çıkıyor. 2015'ten beri gençler arasında popüler olan Discord, son zamanlarda kötü niyetli faaliyetlere maruz kaldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, platformda gençlere yönelik ciddi iddiaların gündeme gelmesi üzerine açıklamalar yaptı. Bakan Tunç da bazı sosyal medya uygulamalarında suç teşkil eden içeriklere dair adli soruşturmaların başlatıldığını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Discord'a erişim engeli getirildi.

Discord Açıldı Mı?

Discord uygulaması, son günlerde gençler ve çocuklara yönelik yaşanan suç olayları nedeniyle gündemde. Şantaj, pedofili ve cinsel istismar gibi iddialar, platforma erişim engeli getirilmesine neden oldu. Ancak, bu konuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar, Discord'un ne zaman düzeleceğini merak ederken, resmi açıklamaların beklentisi sürüyor.

Neler Oldu?

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla, sosyal medya uygulaması Discord'a erişim engeli getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uygulamanın kötüye kullanımıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Son dönemde adı sıkça duyulan Discord hakkında, "Yasakçı olmak istemiyoruz ancak gençleri korumak için her türlü yetkiyi kullanmaktan çekinmeyiz" ifadelerini kullandı. Uraloğlu, İçişleri, Adalet ve Aile ile Sosyal Hizmetler bakanlıklarıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti ve erişim engelinin gerekliliği üzerine istişarelerde bulunduklarını vurguladı. Henüz resmi bir karar alınmadığını da sözlerine ekledi.