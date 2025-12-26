26 Aralık 2025, Cuma
T.C.DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Giriş: 26.12.2025 00:00 Güncelleme: 26.12.2025 00:04
2025/50 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI Taşınmaz satışa çıkarılmıştır.Açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresinden 2025/50 sayısıyla erişilebilir Denizli İl,Pamukkale İlçe,Deliktaş Mah,4404 Ada, 13 Parsel-320 m2-8.400.000,00 TL KDV: %10
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 11:55Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 11:55
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 11:55Bitiş Tarih ve Saati: 26/02/2026 - 11:55
Basın No: ILN02369009
