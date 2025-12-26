Asrın felaketinden asrın dirilişine! AK Partili Yayman'dan muhalefete sert sözler: Turist olarak bile gelmediler
6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan Asrın İnşası seferberliğinde Hatay’da tarihi adımlar atılırken, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman A Haber canlı yayınında muhalefete sert sözlerle yüklendi. “455 bin ev yapıldı, inanmıyorsan gel say” diyen Yayman, CHP’nin deprem bölgesine gelmediğini vurguladı, “Gözleri var görmezler, kulakları var işitmezler” ifadeleriyle muhalefeti eleştirdi.
Depremin yıktığı Antakya'da, Atatürk Caddesi'nde değişim ve dönüşümün her anını yerinde takip eden A Haber ekibi, bölgedeki dev şantiyeyi ve yükselen şehri bir kez daha görüntüledi.
FELAKETİN İLK ANINDAN BUGÜNE: A HABER HEP SAHADAYDI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, felaketin ilk saniyesinden itibaren depremzedelerin sesi olan A Haber'in bölgedeki varlığını ve önemini, "Bir defa şunun altını çizmek lazım; A Haber 6 Şubat'tan itibaren hep burada oldu, hiç ayrılmadı. Bu asrın inşası hikayesinin en önemli şahitlerinden ve aktörlerinden biri A Haber'dir. Yağmurda, soğukta, sıcakta, tozda gerçekten her zaman burada insanüstü bir çalışma gösterdiniz. Halkımız adına sizlere teşekkür ediyorum." sözleri ile açıkladı.
"GEL SAY: 455 BİN KONUT TESLİME HAZIR!"
Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği 455 bin konutun gerçek olmadığını savunan CHP zihniyetine sert tepki gösteren Yayman, "Bu eleştirileri çok saçma ve anlamsız buluyorum. Ülkem adına böyle bir muhalefet olduğu için üzülüyorum. Yani 455 bin ev; inanmıyorsan gel say! Kaç tane ev yapıldı, kaç tane iş yeri teslim edildi hepsi ortada. Maalesef CHP zihniyeti Türkiye'yi Avrupa'da şikayet etmekle meşgul. Gel Hatay'a, gelmiyorsan Adıyaman'a git, o da olmadı Kahramanmaraş'a bak. Gözleri var görmezler, kulakları var işitmezler, akılları var anlamazlar. Yapılan evleri görmemek için kör olmak lazım." rakamlarla gerçeği haykırdı.
ÖZGÜR ÖZEL'E HATAY DAVETİ: "SİYASET DEĞİL, DEVLET BAŞARISI"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bölgeye olan ilgisizliğini eleştiren Yayman, Özel'e açık bir çağrıda bulunarak devletin gücüne vurgu yaptı ve "Sayın Özgür Özel'in buraya ne zaman geldiğini hatırlamıyorum bile. Sayın Genel Başkan; gelin, biz de sizi burada karşılayalım. Kendi milletvekillerinizle, teşkilatınızla gelin ve Hatay'da nelerin başarıldığını kendi gözlerinizle görün. Bu sadece iktidarın değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başarısıdır. Bu kadar kısa sürede 455 bin yuvayı kurmak ancak bizim devletimizin kudretidir." ifadelerini kullandı.
"KEŞKE BİR BİNA DA SİZ YAPIP AFİŞ ASSAYDINIZ"
Algı operasyonlarına konu olan "afiş" tartışmalarına da son noktayı koyan Yayman, "Afişin arkasında ne var diye soranlar geçip bir baksın! Hatay Meclis binamız bitti, gururla yükseliyor. Üstünde Atatürk'ün posteri, şanlı bayrağımız ve Cumhurbaşkanımızın afişi var. Bundan mı rahatsızsınız? Keşke Ankara Büyükşehir Belediyesi ya da diğer CHP'li belediyeler de burada bir tane ev yapsaydı da biz de onların afişini assaydık. Seçim zamanı 'konut yapacağız' diye söz verdiler, Hatay'da CHP'nin çivisini çaktığı tek bir dükkan, tek bir ev yok." sözleri ile muhalefet belediyelerinin boş vaatlerini hatırlattı.
YENİ HATAY DİRİLİYOR: "UMUDUN ADI TAYYİP ERDOĞAN"
İnşası tamamlanan konutların sadece birer bina değil, yeni bir hayatın başlangıcı olduğunu ifade eden Hüseyin Yayman, "Bisiklet yollarıyla, sosyal alanlarıyla, depreme dayanıklı modern konutlarıyla Hatay'ımız küllerinden doğuyor. Halkımız çok net söylüyor: 'Eğer Tayyip Erdoğan olmasaydı bu evleri bize kimse veremezdi' diyorlar. Keşke canlarımızı geri getirebilsek ama en azından geride kalan vatandaşlarımıza yeni bir hayat, yeni bir umut veriyoruz. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Sayın Devlet Bahçeli'yi burada coşkuyla ağırlayacağız. Hatay yeniden ayağa kalkıyor." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.
