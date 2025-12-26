Asrın felaketinden asrın dirilişine! AK Partili Yayman’dan muhalefete sert sözler: Turist olarak bile gelmediler

Depremin yıktığı Antakya'da, Atatürk Caddesi'nde değişim ve dönüşümün her anını yerinde takip eden A Haber ekibi, bölgedeki dev şantiyeyi ve yükselen şehri bir kez daha görüntüledi.

FELAKETİN İLK ANINDAN BUGÜNE: A HABER HEP SAHADAYDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, felaketin ilk saniyesinden itibaren depremzedelerin sesi olan A Haber'in bölgedeki varlığını ve önemini, "Bir defa şunun altını çizmek lazım; A Haber 6 Şubat'tan itibaren hep burada oldu, hiç ayrılmadı. Bu asrın inşası hikayesinin en önemli şahitlerinden ve aktörlerinden biri A Haber'dir. Yağmurda, soğukta, sıcakta, tozda gerçekten her zaman burada insanüstü bir çalışma gösterdiniz. Halkımız adına sizlere teşekkür ediyorum." sözleri ile açıkladı.