Semiramis Pekkan'dan hayati uyarı: "Sakın bu hataya düşmeyin"
Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis Pekkan, bir süredir kanser tedavisi görüyor. Ünlü isim, hastalığının nedenini açıklayarak takipçilerini uyardı ve "Sakın bu hataya düşmeyin" dedi.
Köpeğini gezdirirken düşerek hastanelik olan Semiramis Pekkan, akciğerinde kitle olduğunu öğrenmişti.
Pekkan, hastalığını şu ifadelerle duyurmuştu:
"Bugün size biraz farklı bir yerden sesleniyorum… Hastane odasından. Geçirdiğim bir talihsiz düşüş sonrası kontrollerim sırasında öyle bir şey oldu ki, hayat bana yeniden büyük bir ders verdi. Allah'a şükür çok iyiyim, merak etmeyin. Sizlerle bu videoyu paylaşmamın sebebi, belki birinize faydası olur… Çünkü erken teşhisin, check-up yaptırmanın ve doktorların sözünü dinlemenin ne kadar kıymetli olduğunu yaşayarak gördüm. Hayatta hiçbir şey sebepsiz değil; bazen yaşadıklarımız bize görünmeyen mesajlar getiriyor. Düştükten sonra tedbir amaçlı check-up yaptırdık eve geçtik. 10 dakika sonra telefon çaldı arayan doktorumdu. 'Semiramis hemen geri gelmen lazım. Check up'ta bir şey çıktı. Göğüs doktoru seni görmek istiyor' dedi. Ben de hastaneye gittim. Akciğerde bir kitle görmüş, 'ciddi bir şeye benziyor' dedi. Daha sonra derhal harekete geçildi."
Bir süredir kanser tedavisi gören Pekkan, sevenlerini bir konuda uyardı. Ünlü isim, akciğer kanseri ile verdiği mücadeleyi ve hastalığının nedenini açıklayan konuşmasında geçmişteki tütün alışkanlıklarının kendi sağlığını olumsuz etkilediğini ifade etti.
"BENİ MAHVETMİŞ"
SABAH'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; Semiramis Pekkan, hastalığının nedeninin de tütün kullanımı olduğunu açıkladı. Ünlü isim, sevenlerini şu ifadelerle uyardı:
"Doktorum daha önce kullandığım tütünün hastalığımda etkili olduğunu söyledi. Elektronik sigara deyip daha az zararlı dedikleri malzemeler beni mahvetmiş. Geçmişte yaşadığım bu alışkanlığın hesabını bugün veriyorum. Buna başladığım zaman normal geliyordu zararını bilmiyorduk. Ama şimdi zararlarını açık açık görüyoruz."
