Semiramis Pekkan'dan hayati uyarı: "Sakın bu hataya düşmeyin"

Kaynak: Sosyal medya

Pekkan, hastalığını şu ifadelerle duyurmuştu:

"Bugün size biraz farklı bir yerden sesleniyorum… Hastane odasından. Geçirdiğim bir talihsiz düşüş sonrası kontrollerim sırasında öyle bir şey oldu ki, hayat bana yeniden büyük bir ders verdi. Allah'a şükür çok iyiyim, merak etmeyin. Sizlerle bu videoyu paylaşmamın sebebi, belki birinize faydası olur… Çünkü erken teşhisin, check-up yaptırmanın ve doktorların sözünü dinlemenin ne kadar kıymetli olduğunu yaşayarak gördüm. Hayatta hiçbir şey sebepsiz değil; bazen yaşadıklarımız bize görünmeyen mesajlar getiriyor. Düştükten sonra tedbir amaçlı check-up yaptırdık eve geçtik. 10 dakika sonra telefon çaldı arayan doktorumdu. 'Semiramis hemen geri gelmen lazım. Check up'ta bir şey çıktı. Göğüs doktoru seni görmek istiyor' dedi. Ben de hastaneye gittim. Akciğerde bir kitle görmüş, 'ciddi bir şeye benziyor' dedi. Daha sonra derhal harekete geçildi."