Suriye’de pazarlık tıkandı kirli oyun deşifre oldu! "DEAŞ kartını SDG’nin ömrünü uzatmak için kullanıyor"

foto: ahaber.com.tr arşiv

"DEAŞ TEHDİDİ BİLİNÇLİ OLARAK HORTLATILIYOR"

ABD'nin son iki haftadır bölgede yeniden "DEAŞ" söylemini parlatması ve askeri sevkiyatlarını artırması dikkat çekiyor. Müderrisoğlu, bu durumun tesadüf olmadığını belirterek, "DEAŞ tehdidi yeniden hortlatılmaya, SDG'nin ömrü uzatılmaya, dolayısıyla da Türkiye'nin olası operasyonuna karşı şimdi yığınak yapılmaya başlandı. Allah aşkına, DEAŞ tehdidi için ABD'nin hava savunma sistemleri kurması mantıklı mı? DEAŞ'ın elinde hangi kapasite var ki siz hava savunma sistemleri getiriyorsunuz Suriye'nin kuzeyine, kuzeydoğusuna?" dedi.