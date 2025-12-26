Suriye’de pazarlık tıkandı kirli oyun deşifre oldu! "DEAŞ kartını SDG’nin ömrünü uzatmak için kullanıyor"
Suriye’de Şam yönetimi ile terör örgütü PKK/YPG’nin paravanı SDG arasındaki 10 Mart Mutabakatı’nda sona gelindi. 31 Aralık’ta dolacak süre öncesi görüşmeler askıya alınırken, bölgede tansiyon zirveye çıktı. ABD’nin yeni sevkiyatları ve "DEAŞ" söylemleri kirli bir planın habercisi mi? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber ekranlarında bölgedeki kirli ittifakları ve Türkiye’nin stratejik hamlelerini değerlendirdi.
Suriye'de 31 Aralık'ta süresi dolacak olan 10 Mart Mutabakatı'nda kriz çıktı. Şam yönetimi, terör örgütü SDG'nin "uygulanamaz" talepleri nedeniyle temasların durdurulduğunu açıkladı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber ekranlarında bölgedeki kirli planı deşifre etti. Müderrisoğlu, "DEAŞ tehdidi yeniden hortlatılarak Türkiye'nin operasyonlarına karşı yığınak yapılıyor" dedi.
ŞAM VE TERÖR ÖRGÜTÜ ARASINDA MÜZAKERE KRİZİ
Okan Müderrisoğlu, terör örgütünün zaman kazanmaya çalıştığını belirterek, "SDG tarafı diyor ki; mutabakatı 10 Mart'ta imzaladık, dolayısıyla 31 Aralık 2025 değil, Mart 2026'ya kadar hala müzakerelere devam etme şansımız var gibi bir alan açmaya çalışıyor. Tabii bu bir taktik manevra." dedi.
"DEAŞ TEHDİDİ BİLİNÇLİ OLARAK HORTLATILIYOR"
ABD'nin son iki haftadır bölgede yeniden "DEAŞ" söylemini parlatması ve askeri sevkiyatlarını artırması dikkat çekiyor. Müderrisoğlu, bu durumun tesadüf olmadığını belirterek, "DEAŞ tehdidi yeniden hortlatılmaya, SDG'nin ömrü uzatılmaya, dolayısıyla da Türkiye'nin olası operasyonuna karşı şimdi yığınak yapılmaya başlandı. Allah aşkına, DEAŞ tehdidi için ABD'nin hava savunma sistemleri kurması mantıklı mı? DEAŞ'ın elinde hangi kapasite var ki siz hava savunma sistemleri getiriyorsunuz Suriye'nin kuzeyine, kuzeydoğusuna?" dedi.
KİRLİ İTTİFAK: İSRAİL SAHNEDE
Bölgedeki karışıklığın arkasındaki bir diğer aktörün İsrail olduğunu belirten Müderrisoğlu, Şam yönetiminin bir kıskaca alınmak istendiğini vurgulayarak, "Maalesef çok agresif bir şekilde İsrail devreye girdi. Güneyde Dürzileri, doğuda Akdeniz kıyısında Nusayri nüfusu, kuzeyde Kürt kökenli nüfusu manipüle ederek Şam hükümetini ikili üçlü sıkıştırmanın içinde bir ketenpereye getirmeye çalışıyor. İsrail'in bu azmettiriciliği mutabakatın uygulanmasını güçleştiriyor." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'NİN STRATEJİK DURUŞU
Türkiye'nin sınır güvenliği konusundaki kararlılığının altını çizen Müderrisoğlu, olası senaryolara karşı Ankara'nın dik duruşuna dikkat çekerek, "Türkiye yeniden ve kendi sınırlarının dibinde bir terör devletine ya da bir terör oluşumuna tahammül etmeyeceğini açıkladı. Türkiye'nin milli güvenlik tehdit algılamasını giderecek bir aşamaya henüz gelinmedi. Operasyonu Türkiye her zaman son seçenek olarak düşünüyor." dedi.
"BAŞKAN ERDOĞAN'IN ROLÜNÜ GELECEKTE DAHA İYİ ANLAYACAKLAR"
Kaotik bir dönemden geçen Orta Doğu'da Türkiye'nin istikrar adası olarak kalmasının önemine değinen Okan Müderrisoğlu, "Bölgeyi bu kaotik dönemde mutlak anlamda ayakta tutacak liderliktir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanının bölgesel ve küresel gelişmelerdeki rolünü önümüzdeki dönemde çok çok daha iyi anlayacaklar; hem bu bölge halkları hem Türkiye'deki birçok çevre." şeklinde sözlerini tamamladı.
