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Eylül ayında bitiyor! Apple 2 iPhone modeline daha desteği kesiyor! İşte iOS 17 güncellemesi almayacak iPhone modelleri

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 26.08.2023
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Eylül ayında bitiyor! Apple 2 iPhone modeline daha desteği kesiyor! İşte iOS 17 güncellemesi almayacak iPhone modelleri

Apple iOS 17 güncellemesinden bu yıl iki iPhone modelini daha çıkarıyor. Eylül ayında tanıtımı yapılacak olan iPhone 15 modeli ile birlikte kullanıcılarının beğenisine sunulacak olan yeni işletim sistemi ne yazık ki eski bazı modeller sahip olamayacak. İşte iOS 17 güncellemesi almayacak iPhone modelleri

5 Haziran 2023 tarihinde düzenlenen WWDC 2023 etkinliğinde iOS 17'nin tanıtımı gerçekleştirilmişti. Yapılan etkinlikte yeni güncellemenin alacağı iPhone modellerinin listesi açıklandı. Apple yeni güncelleme ile iki modeline daha güncelleme hizmeti vermekten vazgeçeceğini duyurdu. Eylül ayının yaklaşması yani iPhone 15'in tanıtımının yaklaşması ile birlikte yeni iOS güncellemesinin heyecanı da iPhone kullanıcılarını sarmaya başladı. Zira yeni güncelleme kullanıcılara yeni iPhone modeli ile sunuluyor. Peki bu yıl hangi iPhone modeli iOS 17 güncellemesini alamayacak. İşte merak edilen liste…

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iOS 17 GÜNCELLEMESİNİ ALMAYACAK iPHONE MODELLERİ

iPhone 5

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iOS 17 GÜNCELLEMESİ ALACAK iPHONE MODELLERİNİN LİSTESİ

- iPhone XS

- iPhone XS Max

- iPhone XR

- iPhone 11

- iPhone 11 Pro

- iPhone 11 Pro Max

- iPhone 12

- iPhone 12 Mini

- iPhone 12 Pro

- iPhone 12 Pro Max

- iPhone 13

- iPhone 13 Mini

- iPhone 13 Pro

- iPhone 13 Pro Max

- iPhone SE (ikinci nesil ve sonrası)

- iPhone 14 (Plus dahil)

- iPhone 14 Pro

- iPhone 14 Pro Max

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