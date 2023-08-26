Eylül ayında bitiyor! Apple 2 iPhone modeline daha desteği kesiyor! İşte iOS 17 güncellemesi almayacak iPhone modelleri

5 Haziran 2023 tarihinde düzenlenen WWDC 2023 etkinliğinde iOS 17'nin tanıtımı gerçekleştirilmişti. Yapılan etkinlikte yeni güncellemenin alacağı iPhone modellerinin listesi açıklandı. Apple yeni güncelleme ile iki modeline daha güncelleme hizmeti vermekten vazgeçeceğini duyurdu. Eylül ayının yaklaşması yani iPhone 15'in tanıtımının yaklaşması ile birlikte yeni iOS güncellemesinin heyecanı da iPhone kullanıcılarını sarmaya başladı. Zira yeni güncelleme kullanıcılara yeni iPhone modeli ile sunuluyor. Peki bu yıl hangi iPhone modeli iOS 17 güncellemesini alamayacak. İşte merak edilen liste…