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Önümüzdeki ay zam beklenmiyor! Fahiş fiyat artışları birden kesildi! İkinci el araç piyasasında durgunluk satışları etkiledi

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 26.08.2023 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023
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Önümüzdeki ay zam beklenmiyor! Fahiş fiyat artışları birden kesildi! İkinci el araç piyasasında durgunluk satışları etkiledi

İkinci el ve sıfır araç modellerinin fiyatlarında görülen hızlı artış durdu. Ağustos ayında yeni zamlı fiyatlarını açıklayan otomotiv üreticilerinin eylül ayında birçok araç modeline zam yapmaması bekleniyor. İşte merak edilen gelişmeler

İkinci el araç fiyatlarında yaşanan fahiş fiyat artışları durdu. Her ay hatta ve hatta günlük olarak fiyatı sürekli olarak artan ikinci el araç fiyatları, uygulamaya koyulan yeni ekonomi politikası ile birlikte durdu. Kredi faizlerinde yaşanan artış piyasada daralmaya neden olurken, yetkisi olmayan birçok kişinin fahiş fiyat artışı ile araç alım satımı yapmasının önüne geçti.

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İKİNCİ EL ARAÇ MODELLERİNDE FİYAT ARTIŞI DURDU

İkinci ve sıfır araç modellerinin fiyatlarında beklenen zam furyası Ağustos ayı itibari ile durdu. Hükumet tarafından uygulamaya alınan yeni ekonomi önlem paketi ve MB tarafından alınan faiz artış kararları piyasanın daralmasına neden oldu. Son alınan kararda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkarıldı.

Beraberinde yetkisi olamayan kişilerin araç alım satımı yaparak piyasayı manipüle etmesinin önüne geçilmiş oldu. Zira düşük faizli krediyi yüksek kar oranı bulunun araç alımında kullanan vatandaşlar fiyatların kontrolsüz bir şekilde yükselmesine neden oluyordu.

Şimdi ise ikinci el araç alım satımında elde edilen karın kredi faizlerine eşlenmesi yetkisiz kişilerin piyasadan el çekmesine ve fiyatların durulmasına neden oldu.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARINDA DOLAR ŞOK DURDU!

Yeni Ekonomi paketinin beraberinde MB tarafından uygulanan yeni faiz politikası dolar kurunda durulmaya neden oldu. Hatta 24 Ağustos Salı günü saat 14.00 MB tarafından politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkarılma kararı dolar kurunda 2 TL'ye yakın değer kaybının yaşanmasına neden oldu.

Dolar kuruna indeksli bir şekilde artış gösteren sıfır araç fiyatlarında yaşana ani yükselişin ise önümüzdeki ay yeni fiyat güncellemesi ile birlikteduracağı düşünülüyor. Söz konusu durgunluğun beraberin ikinci el araç piyasasına da yansıması bekleniyor.

SIFIR VE İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARINDA YAŞANAN YÜKSELİŞ PANDEMİ İLE BAŞLADI

Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında hızlı yükseliş pandemi ile birlikte başladı. Bilindiği üzere pandemi ile birlikte sıfır araç üretimlerinde kısıtlama gelmişti. Otomotiv devleri belirli sürelerle fabrikaları kapatmış bazen de çalışan sayısında kısıtlamaya gitmişti. Üretimde yaşanan bu aksaklıklar sıfır araç üretiminin yavaşlaması ve piyasada sıfır araç kıtlığı yaşanmasına neden olmuştu. Buda beraberinde sıfır araç fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu.

Vatandaşların pandemi de yaşanan kısıtlamalardan kaynaklı sıfır araç bulamaması araç satın alacakları ikinci el araç piyasasına yönlendirdi. Söz konusu bu olayla birlikte ikinci el araç fiyatları da sıfır araç fiyatlarını takip etmeye bir noktadan sonra ise yaşanan sıfır araç kıtlığı ile birlikte sıfır fiyatlarını dahi geride kalmasına neden oldu.

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