Önümüzdeki ay zam beklenmiyor! Fahiş fiyat artışları birden kesildi! İkinci el araç piyasasında durgunluk satışları etkiledi

İkinci el araç fiyatlarında yaşanan fahiş fiyat artışları durdu. Her ay hatta ve hatta günlük olarak fiyatı sürekli olarak artan ikinci el araç fiyatları, uygulamaya koyulan yeni ekonomi politikası ile birlikte durdu. Kredi faizlerinde yaşanan artış piyasada daralmaya neden olurken, yetkisi olmayan birçok kişinin fahiş fiyat artışı ile araç alım satımı yapmasının önüne geçti.