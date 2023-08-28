28 Ağustos 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri e-Devlet'e neden giremiyorum, bir sorun mu var? Hata kodu, bu sayfaya erişiminiz engellenmiştir ne demek? 28 Ağustos Pazartesi e-Devlet giriş...

e-Devlet'e neden giremiyorum, bir sorun mu var? Hata kodu, bu sayfaya erişiminiz engellenmiştir ne demek? 28 Ağustos Pazartesi e-Devlet giriş...

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.08.2023 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023
ABONE OL
e-Devlet’e neden giremiyorum, bir sorun mu var? Hata kodu, bu sayfaya erişiminiz engellenmiştir ne demek? 28 Ağustos Pazartesi e-Devlet giriş...

E-devlet, devlet daireleriyle vatandaş arasındaki iletişimi dijital bir platform üzerinden gerçekleştirerek hizmet sunma süreçlerini kolaylaştırır. Vatandaşlar, E-devlet üzerinden kimlik doğrulama adımlarını tamamlayarak bir çok işlemlerini gerçekleştirebilir. Ancak anlık giriş yapmakta sıkıntı yaşadığını aktaran vatandaşlar detaylarını araştırmaya başladı. İşte 28 Ağustos Pazartesi e-Devlet giriş gelişmeleri...

E-devlet, vatandaşlar ile devlet daireleri arasındaki iletişimi dijital bir platform aracılığıyla sağlayarak hizmet sunumunu kolaylaştırmaktadır. Vatandaşlar, E-devlet üzerinden kimlik doğrulama adımlarını tamamlayarak birçok işlemi dijital olarak gerçekleştirebilirler. Ancak anlık giriş sırasında yaşanan bazı sıkıntılar, bazı vatandaşların platforma erişimini kısıtlayabiliyor. İşte son gelişmeler...

E-DEVLET'E NEDEN GİREMİYORUM?

E-devlet platformunun giriş ekranı zaman zaman yoğunluk nedeniyle erişim sorunları yaşayabiliyor. Özellikle toplu işlemler sonrası sistemde meydana gelen yoğunluklar, kullanıcıların bu konuda sorular sormasına neden oluyor. E-devlet sistemini kullanmaya çalışan vatandaşlar, özellikle bu yoğunluk dönemlerinde sisteme erişim sağlamakta zorluk yaşayabiliyorlar.

Ancak, bu tür problemler genellikle kısa sürede çözüme kavuşturuluyor ve sistem yeniden düzgün çalışır hale getiriliyor. Devlet kurumları, bu tür teknik aksaklıkları en aza indirgemek ve vatandaşların dijital hizmetlere kesintisiz bir şekilde ulaşmasını sağlamak için sürekli çalışmaktadır. Sorunlar çözüldüğünde vatandaşlar, e-devlet platformunu kullanarak kamu hizmetlerine dijital olarak erişebilirler.

E-DEVLET NEDİR?

e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir.

E-DEVLET KAPISI NASIL KULLANILIR?

Bir web tarayıcı veya mobil uygulama üzerinden kişisel bilgilere erişim veya güvenlik gerektiren entegre elektronik hizmetlere erişim için şifre, e-imza, mobil imza, internet bankacılığı ve TC Kimlik kartı gibi kimlik doğrulama araçlarıyla kullanılmaktadır. Tek bir kimlik doğrulaması (şifre, e-imza, mobil imza vb.) ile pek çok entegre elektronik hizmetleri aynı adresten (www.turkiye.gov.tr) alabilirsiniz.

Ayrıca, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak bazı elektronik hizmetler için (vergi, harç vs. gibi) ödeme yapılması gerektiğinde ödeme birimi hizmeti sayesinde bu ödeme işlemleri de güvenli bir ortamda e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmektedir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA