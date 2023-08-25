HİSAR O+ Sistemi’ne yeni özellik: RF Arayıcı Başlık

SSB Başkanı Haluk Görgün, proje teslimatı için yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Türkiye'nin milli hava savunma füze sistemi HİSAR O+, yeni RF Arayıcı Başlıklı Füzesi ile yakın ve uzak menzillerdeki hedefleri başarıyla imha etti. Kendi bünyesinde katmanlı bir hava ve füze savunma yeteneği kazanan HİSAR O+ Sistemi ile güvenlik güçlerimizin taktik kabiliyetini ve ateş gücünü üst düzeye taşıyor, sınırlarımızı zorluyor, hava savunmada yüksek etkinliğe sahip ürünlerimizi bir bir sahaya çıkarıyoruz.