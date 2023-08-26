Uygun fiyatlı denince ilk akla gelen araç oluyor! 2023 model sıfır fiyatı hala 500 bin TL bandında…
Araç fiyatlarının aşırı yükselmesi ile birlikte fiyatı ile dikkatleri üzerine toplamayı başaran Fiat Fiorino hala 500 bin TL bandında satışa sunulmaya devam ediyor. Motor seçenekleri arasında LPG’li versiyonu da bulunan araç yakıt tüketimi tarafından kullanıcılarının yüzünü güldürmeyi başarıyor. İşte 2023Fiat Fiorino’nun güncel fiyat listesi
Hızla artan sıfır araç fiyatları, yeni araç sahibi olacakları veya araçlarını yenileyecek vatandaşları piyasanın en uygun aracına yönlendirmeye devam ediyor. İtalyan otomotiv devi Fiat ise piyasanın en uygun fiyatlı sıfır araç modellerini üreterek piyasaya sürüyor. Söz konusu piyasa fiyatları baz alındığında binek araçlardan ziyade firmanın ticari aracı olan 2023 model Fiorino Combi hala 500 bin TL bandından hala satışa sunuluyor. İşte fiyatı ile dikkatleri üzerine toplamayı başaran Fiat Fiorino'nun özellikleri ve güncel fiyat listesi…
2023 Fiat FİORİNONUN ÖZELLİKLERİ
Yeni Fiat Fiorino Combi herkesin aslında aşina olduğu tasarım çizgilerini korumaya devam ediyor. Uygun fiyatının yanı sıra geniş ailelere hitap eden araç tamamen camlı yapısı ile binek araç konforunu kullanıcılarına sağlıyor.
İki farklı 1.4 Fire 77HP benzinli ve 1.3 M.Jet 95HP dizel motor seçeneği ile sunulan aracın LPG'li versiyonu da bulunuyor.
Ticari olarak geçen araçta uygun fiyatı ile kullanıcılarının konforunu da yeterince karşılıyor. Hız sabitleme, 7 İnç multimedya ekran, koltuk ısıtma, yokuş kalkış desteği, elektrikli ayarlanabilir ve buğu önleyici aynalar bulunuyor.
Fakat araç fiyatı, geniş iç hacmi ve bagaj hacmi ile ülkemizde geniş ailelerin tercih ettiği önemli modeller arasında yerini korumaya devam ediyor.
2023 MODEL FİYAT FİORİNO AĞUSTOS AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
Benzinli
Pop 1.4 Fire 77HP 539.900 TL
Safeline 1.4 Fire 77HP 554.900 TL
Premio 1.4 Fire 77HP 579.900 TL
EKO LPG
Pop 1.4 EKO 77HP 556.900 TL
Safeline 1.4 EKO 77HP 571.900 TL
Premio 1.4 EKO 77HP 596.900 TL
Dizel (E6.4)
Pop 1.3 M.Jet 95HP 615.900 TL
Safeline 1.3 M.Jet 95HP 630.900 TL
Premio 1.3 M.Jet 95HP 655.900 TL
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- Uygun fiyatlı denince ilk akla gelen araç oluyor! 2023 model sıfır fiyatı hala 500 bin TL bandında…
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