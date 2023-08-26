Uygun fiyatlı denince ilk akla gelen araç oluyor! 2023 model sıfır fiyatı hala 500 bin TL bandında…

2023 Fiat FİORİNONUN ÖZELLİKLERİ

Yeni Fiat Fiorino Combi herkesin aslında aşina olduğu tasarım çizgilerini korumaya devam ediyor. Uygun fiyatının yanı sıra geniş ailelere hitap eden araç tamamen camlı yapısı ile binek araç konforunu kullanıcılarına sağlıyor.

İki farklı 1.4 Fire 77HP benzinli ve 1.3 M.Jet 95HP dizel motor seçeneği ile sunulan aracın LPG'li versiyonu da bulunuyor.