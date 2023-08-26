Düşük bütçeli araç arayanlar: 250 bin TL altı satın alabileceğiniz ikinci el araç modellerinin listesi

İkinci el araç fiyatları pandemi dönemi ile birlikte hızla yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Yeni araç satın almak isteyenler ise düşük bütçeli ikinci el araç modellerine yönelmiş durumda. Ülkemiz ise fiyatlar bugünlerde durulmuş durumda.Lakin fiyatlar otomobil almayı planlayanları bütçesini şimdiden bir hayli geçti. Hal böyle ki İmkanı kısıtlı olanlar en azından ayağım yerden kesilsin diyerek piyasanın en ucuz ikinci el otomobillerini araştırıyor. İşte bütçe dostu 250 bin TL altı satışa sunulan 2. El araba modelleri

250 BİN TL ALTI SATIN ALABİLECEĞİNİZ 2. EL ARAÇ MODELLERİ