Düşük bütçeli araç arayanlar: 250 bin TL altı satın alabileceğiniz ikinci el araç modellerinin listesi
250 bin TL altı ikinci el araç modelleri uygun fiyatlı araç arayanların imdadına yetişmeye devam ediyor. Artan fahiş otomobil fiyatlarından sonra yaşı büyük araçlarda aktif olarak kullanılmaya başladı. İşte 250 bin TL altı ikinci el araç fiyatlarının listesi
İkinci el araç fiyatları pandemi dönemi ile birlikte hızla yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Yeni araç satın almak isteyenler ise düşük bütçeli ikinci el araç modellerine yönelmiş durumda. Ülkemiz ise fiyatlar bugünlerde durulmuş durumda.Lakin fiyatlar otomobil almayı planlayanları bütçesini şimdiden bir hayli geçti. Hal böyle ki İmkanı kısıtlı olanlar en azından ayağım yerden kesilsin diyerek piyasanın en ucuz ikinci el otomobillerini araştırıyor. İşte bütçe dostu 250 bin TL altı satışa sunulan 2. El araba modelleri
250 BİN TL ALTI SATIN ALABİLECEĞİNİZ 2. EL ARAÇ MODELLERİ
2000 model Fiat Uno 70 S: 220.000 TL
2000 model Fiat Palio 1.4 EL: 247.000 TL
2000 model Skoda Felicia 1.3 GLXi: 235.000 TL
2008 model Tata marina 1.4 TDI Comfort: 215.000 TL
2001 model Fiat Siena 1.2 S: 230.000 TL
2004 model Lada Vega 1.5: 225.000 TL
2002 model Hyundai Accent 1.5 GLS: 250.000 TL
2004 model Fiat Albea 1.3 Multijet Active: 235.000 TL
2000 model Opel Corsa 1.4: 245.000 TL
2004 model Dacia Solenza 1.4 Rapsodie: 245.000 TL
2006 model Dacia Logan 1.4 Ambiance: 220.000 TL
2008 model Ford Fiesta 1.4 TDCi Comfort: 245.000 TL
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