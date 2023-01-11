NASA yaşama elverişli gezegen keşfetti! Dünyadan 100 milyon ışık yılı mesafede
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), dünyaya yaklaşık 100 milyon ışık yılı mesafedeki bir yıldız etrafında dönen ve yaşama elverişli dünya boyutunda bir öte gezegen keşfetti. NASA araştırmacısı Emily Gilbert yaptığı açıklamada, "Bu, bildiğimiz çoklu, küçük, yaşanabilir bölge gezegenlerine sahip birkaç sistemden biridir." dedi.
Açıklamaya göre, "TOI 700 e" adlı bu öte gezegen, yörüngesindeki yıldıza suyun gezegen yüzeyinde var olmasına olanak sağlayacak mesafede bulunuyor.
NASA araştırmacısı Emily Gilbert yaptığı açıklamada, "Bu, bildiğimiz çoklu, küçük, yaşanabilir bölge gezegenlerine sahip birkaç sistemden biridir." ifadesini kullandı.
Bu keşfin, TOI 700 sistemini daha yakından takip etmek için heyecan verici bir ilerleme olduğunu vurgulayan Gilbert, son keşfedilen "TOI 700 e" öte gezegeninin, bir önceki keşif "TOI 700 d'den" yaklaşık yüzde 10 daha küçük ve TESS gözlemleriyle giderek daha küçük dünyalar bulunmasına da yardımcı olduğuna dikkati çekti.
Uzmanlar, daha önce "TOI 700" isimli sistemde "TOI 700 b, c ve d" olarak adlandırılan üç öte gezegen tespit etmişti.
TESS'in yeni bulguları, Amerikan Astronomi Derneğinin ABD'nin Washington eyaletindeki Seattle kentinde düzenlenen 241'inci yıllık toplantısında araştırmacılarla paylaşıldı.
ÖTE GEZEGEN AVCISI TESS
Her biri baktığı yöndeki uzay boşluğunun dörtte birlik kesitini 27 gün kesintisiz gözlemleyen 4 büyük kamera donanımı içeren TESS uydusu, öte gezegenleri "geçiş" denilen bir konumda tespit etmeye çalışıyor.
"Geçiş" bir öte gezegenin yörüngesindeki yıldızın önünden geçtiği anı tanımlıyor.
Bilim insanları, bu anda yıldızın kameralara yansıyan parlaklığında oluşan azalmayı gözleyerek ışığın salım ve emilme miktarlarını ölçerek söz konusu gezegenlerin kütlesini, öz kütlesini ve atmosfer kompozisyonunu belirleyebiliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli PROMOSYONUNDA 23.000 TL EŞİĞİ! Bankalar hazırlıklara BAŞLADI! 2023 Ocak hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
- KURULUŞ OSMAN ATV CANLI İZLE | Kuruluş Osman 112. bölüm FULL HD izle! 11 OCAK Çarşamba ATV Canlı Yayın
- HAC KURA TAKVİMİ: Açıklandı mı? Kura ne zaman çekilecek? 2023 HAC kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?
- ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanıyor? 12 Ocak Amerika enflasyon beklentisi nedir?
- Kurtlar Vadisi 2023 ne zaman başlayacak? Televizyonda mı Dijital Platformda mı yayınlanacak? Kurtlar Vadisi yeni sezon tarihi açıklandı mı?
- GİBİ 4. sezon MÜJDESİ! 2023 Gibi 4. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Yeni sezon çekimleri başladı mı? Hangi platformda yayınlanıyor?
- Şeyh Edebalı tarihte nasıl öldü? Kuruluş Osman Şeyh Edebali kimdir, tarihte nasıl ölmüştür? Türbesi nerede, hangi ilde?
- ÖZDEBİR Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Türkiye Geneli YKS 3. deneme sınavı hangi tarihte? Konu dağılımı nasıl?
- Antalya'da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Perşembe Antalya'da okullar tatil olacak mı? Antalya Valiliği açıklamalar...
- Bala Hatun tarihte nasıl öldü? Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir, kaç çocuğu var? Türbesi nerede, hangi ilde?
- EYT staj sigortası son dakika açıklaması geldi mi? EYT staj öncesi ve sonrası için yeni gelişme açıklandı mı, var mı?
- İLETİŞİM BAŞKANLIĞI 155 personel alımı BAŞVURU EKRANI | Büro Personeli, Destek Personeli... Kimler başvurabilir? Kontenjan ve branşlar...