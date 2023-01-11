NASA yaşama elverişli gezegen keşfetti! Dünyadan 100 milyon ışık yılı mesafede

NASA araştırmacısı Emily Gilbert yaptığı açıklamada, "Bu, bildiğimiz çoklu, küçük, yaşanabilir bölge gezegenlerine sahip birkaç sistemden biridir." ifadesini kullandı.

Bu keşfin, TOI 700 sistemini daha yakından takip etmek için heyecan verici bir ilerleme olduğunu vurgulayan Gilbert, son keşfedilen "TOI 700 e" öte gezegeninin, bir önceki keşif "TOI 700 d'den" yaklaşık yüzde 10 daha küçük ve TESS gözlemleriyle giderek daha küçük dünyalar bulunmasına da yardımcı olduğuna dikkati çekti.