BAYKAR KIZILELMA bomba gibi geliyor: "Beklemeye değecek..." | İşte KIZILELMA'dan yeni video

"DURMAK YOK YOLA DEVAM"

Başkan Erdoğan'ın ifadesiyle "HENÜZ BİTMEDİ! DURMAK YOK YOLA DEVAM" diyen Türkiye'nin güçlü akılları bir kez daha F-35 projesi ile önü kesilen ve ambargoya maruz kalan ülkemiz için masaya sert bir şekilde yumruğunu vurdu.