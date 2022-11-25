BAYKAR KIZILELMA bomba gibi geliyor: "Beklemeye değecek..." | İşte KIZILELMA'dan yeni video
Türkiye’nin merakla beklediği yerli ve milli proje BAYKAR KIZILELMA’dan yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Türkçe ve İngilizce ifadelerle, “Beklemeye değecek...” , “It'll be worth the wait...” denildi. İşte insansız savaş uçağımızı KIZILELMA…
Başkan Erdoğan önderliğinde Türkiye, küresel güçlerce yıllarca engellenip, hayata geçirilemeyen ve sekteye uğratılan ne varsa bir bir vizyona sokuyor.
YERLİ PROJELER HAYATA GEÇİYOR!
Yerli ve milli proje dosyalarının tek tek tozlu raflardan kaldırılarak uygulandığı SİHA, yerli otomobil TOGG, uçak gemisi, helikopterler, yerli mühimmatlar, savunma füzeleri, silahlar ve nicesini vatanın hizmetine sokuluyor.
"DURMAK YOK YOLA DEVAM"
Başkan Erdoğan'ın ifadesiyle "HENÜZ BİTMEDİ! DURMAK YOK YOLA DEVAM" diyen Türkiye'nin güçlü akılları bir kez daha F-35 projesi ile önü kesilen ve ambargoya maruz kalan ülkemiz için masaya sert bir şekilde yumruğunu vurdu.
Yer testlerini başarıyla geçen KIZILELMA yeni görüntüsü ile ufuklardaki yerini almak için geri sayıma başladı.
BAYKAR'DAN KIZILELMA MESAJI: "BEKLEMEYE DEĞECEK..."
Umut yayan yerli ve milli teknoloji firmamız BAYKAR paylaştığı video ile hepimizin göğsünü kabartacak görüntüyü servis etti.
BAYKAR işin özünü vererek "Beklemeye değecek..." , "It'll be worth the wait..." mesajını yüce vatana verdi.
Düşmanın uykularını kaçıracak görüntülerde insansız savaş uçağı KIZILELMA tüm heybetiyle beğeni patlaması yaşadı. İşte o anlar...
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