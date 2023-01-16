Togg’da yeni yetenek! Bir akıllı cihazdan çok daha fazlası olacak! Gürcan Karakaş duyurdu

C-SUV, AKILLI YAŞAM ÇÖZÜMLERİ SAĞLAYAN SON DERECE YETENEKLİ BİR AKILLI CİHAZ OLACAK

Togg'un teknolojisi, C-SUV'u çevre ile iletişim kurabilen, çözümler üreten ve bu çözümleri somut ürün ve hizmetler halinde kullanıcıya sunan akıllı bir cihaza dönüştürüyor. C-SUV'u bağlantılı olmanın bir adım ötesine taşıyan bu teknoloji, akıllı ev cihazları ve akıllı şehirlerdeki diğer tüm IoT cihazlarıyla entegre bir şekilde çalışarak hem kullanıcıların hem yolcuların hayatını kolaylaştırıyor.