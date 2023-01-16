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Togg'da yeni yetenek! Bir akıllı cihazdan çok daha fazlası olacak! Gürcan Karakaş duyurdu

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 16.01.2023 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023
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Togg’da yeni yetenek! Bir akıllı cihazdan çok daha fazlası olacak! Gürcan Karakaş duyurdu

Türkiye'nin yeni gurur kaynağı olan Togg yakında yollara çıkmaya hazırlanırken araçların C-SUV modelinde son derece yetenekli bir akıllı cihaz yer alacak. TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, "Kullanıcılarımıza bağlantılı bir akıllı cihazdan çok daha ötesini sunmayı amaçlıyoruz. Snapdragon Dijital Kokpit Platformları ile kullanıcılarımıza akıllı ve konforlu bir deneyim sunacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C-SUV'da, Snapdragon Dijital Kokpit Platformları'nı kullanacak.

DAHA KONFORLU VE KESİNTİSİZ SÜRÜŞ SAĞLAYACAK

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, kullanıcılarına son teknoloji bağlantılı hizmetler sunmayı ve yüksek kaliteli araç içi deneyimler yaşatmayı hedefleyen Togg, Qualcomm Technologies Inc. ile çalışacak. Togg, C-SUV'un bilgi ve eğlence sistemini Snapdragon Dijital Kokpit Platformları ile güçlendirecek. Akıllı cihaz, gelişmiş grafik ve araç içi multimedya deneyimlerinin yanı sıra bilgisayar görüşü desteği, yapay zekâ yetenekleri, entegre ve sürekli uyarlanabilir kokpit sistemi sayesinde kullanıcılarına daha konforlu, bağlantılı ve kesintisiz bir sürüş deneyimi sağlayacak.

C-SUV, AKILLI YAŞAM ÇÖZÜMLERİ SAĞLAYAN SON DERECE YETENEKLİ BİR AKILLI CİHAZ OLACAK

Togg'un teknolojisi, C-SUV'u çevre ile iletişim kurabilen, çözümler üreten ve bu çözümleri somut ürün ve hizmetler halinde kullanıcıya sunan akıllı bir cihaza dönüştürüyor. C-SUV'u bağlantılı olmanın bir adım ötesine taşıyan bu teknoloji, akıllı ev cihazları ve akıllı şehirlerdeki diğer tüm IoT cihazlarıyla entegre bir şekilde çalışarak hem kullanıcıların hem yolcuların hayatını kolaylaştırıyor.

"BAĞLANTILI BİR AKILLI CİHAZDAN ÇOK DAHA ÖTESİNİ SUNMAYI AMAÇLIYORUZ"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, kullanıcılara konforlu ve sorunsuz bir mobilite deneyimi yaşatmak hedefiyle alanlarının en iyileriyle iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Kullanıcılarımıza bağlantılı bir akıllı cihazdan çok daha ötesini sunmayı amaçlıyoruz. Snapdragon Dijital Kokpit Platformları ile kullanıcılarımıza akıllı ve konforlu bir deneyim sunacağız. Yeni nesil araçlar için Qualcomm ile çalışmalarımızı genişletmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

TOGG'A KATKI SAĞLAYACAK

Qualcomm CDMA Technologies GmbH Ürün Pazarlama Kıdemli Direktörü Thomas Dannemann da, "Qualcomm Technologies, otomobil üreticilerinin hem sürücüler hem yolcular için daha bağlantılı, akıllı ve güvenli sürüş deneyimi sağlamalarına katkıda bulunmayı taahhüt ediyor. Togg'un, Snapdragon Dijital Kokpit Platformları'na dayanan dijital olarak gelişmiş özellikleri yeni nesil elektrikli araçlarına entegre etmesine katkıda bulunmayı dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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