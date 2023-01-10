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Alman medyasından Türkiye’nin güçlenen savunma sanayisine övgü: Silah endüstrisinde en iyi oyuncu

Türkiye, son zamanlarda Savunma Sanayii tarafından yapılan başarılı çalışmalarla dünyanın yakın takibine girdi. Son olarak Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Die Welt, Türkiye'nin güçlenen savunma sanayisini övdü. Haberde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında Başkan Erdoğan'ın Türkiye'yi dünya kamuoyuna ve kendi halkına "silah endüstrisinde en iyi oyuncu" olarak sunmak istediği vurgulandı.

Giriş Tarihi: 10.01.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 09:41
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Alman medyasından Türkiye’nin güçlenen savunma sanayisine övgü: Silah endüstrisinde en iyi oyuncu

"Türkiye'nin bir silahlanma gücü olarak şaşırtıcı yükselişi" başlığıyla verilen haberde, Türkiye'nin iddialı bir yeniden silahlanma planı yürüttüğü belirtildi.

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Alman medyasından Türkiye’nin güçlenen savunma sanayisine övgü: Silah endüstrisinde en iyi oyuncu

Haberde, Türkiye'nin Almanya ile bu konuda yaşadığı kötü deneyimlerin ardından savunma sanayisinde kendi kendine yeterliliğe her geçen gün daha da yaklaştığı ifade edildi.

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Alman medyasından Türkiye’nin güçlenen savunma sanayisine övgü: Silah endüstrisinde en iyi oyuncu

Türkiye'nin 20 yıl önce Alman savunma şirketleri Krauss-Maffei Wegmann (KMW) ve Rheinmetall'den 1000 adet "Leopard 2" muharebe tankı sipariş etmek istediğini ancak 7 milyar avroluk anlaşmadan bir sonuç çıkmadığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

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Alman medyasından Türkiye’nin güçlenen savunma sanayisine övgü: Silah endüstrisinde en iyi oyuncu

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bunun yerine Türkiye'nin kendi kendine silah tedarik eden bir ülke haline gelmesini istiyor. Silah ithalatına bel bağlamak yerine kendi güçlü savunma sanayisini kuruyor. Buna insansız hava araçları, tanklar, savaş uçakları, obüsler ve savaş gemilerinin üretimi de dahil."

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Alman medyasından Türkiye’nin güçlenen savunma sanayisine övgü: Silah endüstrisinde en iyi oyuncu

Erdoğan'ın modern Türk obüslerini (Fırtına 2) Silahlı Kuvvetlere teslim ettiği aktarılan haberde, Fırtına 2'lerin Almanya'nın "PzH 2000" ile aynı, 155 milimetrelik bir kalibreye sahip olduğu bilgisi paylaşıldı.