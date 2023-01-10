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Alman medyasından Türkiye’nin güçlenen savunma sanayisine övgü: Silah endüstrisinde en iyi oyuncu
Türkiye, son zamanlarda Savunma Sanayii tarafından yapılan başarılı çalışmalarla dünyanın yakın takibine girdi. Son olarak Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Die Welt, Türkiye'nin güçlenen savunma sanayisini övdü. Haberde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında Başkan Erdoğan'ın Türkiye'yi dünya kamuoyuna ve kendi halkına "silah endüstrisinde en iyi oyuncu" olarak sunmak istediği vurgulandı.
Giriş Tarihi: 10.01.2023 09:39Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 09:41