Son dakika: Dijital telif yasasında yeni hamle! Google Fransa'da haberlere telif ödeyecek
Son dakika haberine göre Sosyal medya platformlarının sitelerinde yayınlanan haber içerikleri için medya kuruluşlarına telif hakkı ödemesine ilişkin örnekler giderek artıyor. Geçtiğimiz aylarda dijital telif yasası için önemli adımların atıldığı Fransa’dan yeni bir anlaşma haberi geldi.Fransa'da haber ajansı AFP, Google'dan içerik parası alacak. İmzalanan anlaşma 5 yıl boyunca geçerli olacak. Google ödenecek parayı açıklamadı. Öte yandan Avustralya'da da benzer bir adım atılıyor.
Reklam gelirlerini Google ve Facebook gibi çevrimiçi firmalara kaptıran haber kuruluşları, teknoloji şirketlerinin hikayeleri arama sonuçlarında veya diğer özelliklerinde ödemeden kullanmalarından yıllardır şikayet ediyorlar.
Bu arada benzer adımlar Fransa'nın dışında Avustralya'da da atılıyor. Medya şirketlerinin uzun süredir devam eden bu talebiyle milyarlarca dolarlık bir gelir oluşturabileceği ifade ediliyor.
Google, AFP'ye ne kadar ödeneceğini söylemedi. Ancak anlaşma beş yıl boyunca geçerli olacak. Google bu yılın başında 121 Fransız haber kuruluşuna üç yıl boyunca 76 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.
Ancak anlaşma adil şartlar altında gerçekleştirilmediği için Fransız otoriteler tarafından askıya alınmıştı.
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