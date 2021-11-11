Google’ı köşeye sıkıştıran dava! Türkiye’nin dediğine gelecek mi? Dünyada domino etkisi yaratacak





2018 ÖRNEĞİ VE GOOGLE'IN ZOR KARARI

Bu, Google'ın Türkiye'deki ilk davası değil. 2018'de rekabet kurumu, Google'ın diğer karşılaştırmalı alışveriş sitelerine göre ayrıcalıklı olduğunu tespit ederek 'Google Shopping' hakkında benzer bir karar verdi. Bu, benzer bir Avrupa Birliği örneğinin hemen ardından geldi, ancak önemli bir farkla: Bu durumda, rakipleri yetersiz olduğunu iddia etse de AB, Google'ın çözümünü kabul etti. Türk makamları ise bunu yapmadı. Bu, Google'a bir seçenek verdi: Rekabet Kurumu'nun kabul edeceği bir çözümle geri dönün veya Türkiye'deki 'Google Shopping'in fişini çekin. Şirket, ülkedeki alışveriş modülünü kapatarak ikinci seçeneği seçti.



Google, mevcut durumda yine aynı şeyi yapabilir. Ama bunun faturası şirkete çok daha ağır olur. Yerel arama, genel arama pastasında çok daha büyük bir paya sahip ve 85 milyonluk nüfusuyla Türkiye büyük bir ülke. Yerel aramadan vazgeçmek, büyük bir pazarda yaygın olarak kullanılan bir özelliği ortadan kaldırmak olacaktır. Bu, Google'ın Rekabet Kurumuna reddedilmeyecek bir düzeltme önermek için daha büyük bir motivasyonu olduğu anlamına geliyor. Fakat bu seçenek, Google için bir handikapı da beraberinde getiriyor: Türkiye'de uygulanan herhangi bir çözüm dünyanın diğer ülkelerine de örnek olabilir.



Böyle bir değişiklik, eğer geniş çapta karşılık bulursa, internet trafiğinin akışını önemli ölçüde yeniden şekillendirebilir. Davanı seyrini önümüzdeki süreç gösterecek...



REKABET KURUMU'NUN AÇIKLAMASI

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden davaya ilişkin yayınlanan açıklama şöyle:

"1. Hakkında soruşturma yürütülen Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.'ten oluşan ekonomik bütünlüğün genel arama hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğuna,

2. Google'ın kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında konum ve gösterim olarak rakiplerine kıyasla avantaj sağlayarak ve rakip yerel arama sitelerinin Local Unit'e girişine engel olarak rakiplerin faaliyetlerinin zorlaştırılmasına ve yerel arama hizmetleri ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmeti pazarlarındaki rekabetin bozulmasına yol açmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiğine,

3. Bu nedenle 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik"in 5.maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (b) bendi, 6. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 7. maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca 2020 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden takdiren

-Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.'e müteselsilen 296.084.899,49 TL idari para cezası verilmesine,

4. Madde 2'de belirtilen ihlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için Google'a:

a. Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde, rakip yerel arama hizmetleri ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında Google'ın kendi ilgili hizmetlerinden dezavantajlı olmayacakları koşulları sağlamasına,

b. Google'ın ilk uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren beş yıllık süre boyunca ve yılda bir periyodik olarak Kurum'a rapor sunmasına gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir."

GOOGLE'DAN AÇIKLAMA

Google'dan yapılan açıklamada, "Seyahat veya yerel hizmetler özelinde aramalar söz konusu olduğunda, kullanıcıların başka bir web sayfasına verilen sadece bir linkten ziyade kendilerine yardımcı olacak bilgileri almak istediği, yapılan testlerde de tutarlı şekilde ortaya konuyor. Biz de, bu nedenle bilgi gösteriminin rezervasyon seçenekleri, haritalar, fiyatlar veya fotoğrafları içeren yeni yollarını geliştirdik. Bu gibi ilgili sonuçların sunulması, daha fazla seçenek ve rekabet yaratırken, bir yandan da web'deki sitelere ve işletmelere her gün milyarlarca ücretsiz ziyaretin gerçekleşmesini mümkün kılıyor. Kararı inceleyip her zamanki yapıcı yaklaşımımızı sürdürerek Rekabet Kurumu ile çalışmaya devam edeceğiz." denildi.

2020'DE 2 CEZA

Rekabet Kurumu, Google'a ve bağlı olduğu şirketlere 2020 yılında iki büyük ceza kesmişti.

İlk ceza Google'ın arama hakimiyetini kullanarak çevrimiçi pazardaki faaliyetleri zorlaştırdığı gerekçesiyle kesilmişti. Google'a 98 milyon liralık ceza verilmişti.

Rekabet Kurumu Google'a bir cezayı da Adwords reklamları nedeniyle kesmişti. Açıklanan kararda 'genel arama sonuçlarının en üstüne, reklam niteliği belirsiz olarak ve yoğun bir şekilde metin reklamlarına yer vererek kendisine reklam geliri getirmeyen organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği' ifadelerine yer verilmişti. Rekabet Kurumu bu soruşturma nedeniyle Google'a 197 milyon lira ceza kesmişti.

Rekabet Kurumu'nun bu cezası Global Competition Review'ın Küresel Ölçekte Yılın En İyi Rekabet Kararı adayları arasında gösterilmişti.