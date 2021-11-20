Anne ve babalar dikkat! Çocuklar için tehlike büyük

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplantısına katılan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve uzmanlar, sosyal medya ile ilgili ailelere son derece ciddi uyarılarda bulundu. Özellikle sanal dünyada suç saatinin gece 2 ile 5 arasında olduğu, bu süre içinde çocukların 'online' olmasına izin verilmemesi gerektiği vurgulandı.



KAMERALAR HACK'LENİYOR

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplantına katılıp sunum yapan ve soruları yanıtlayan Koç, siber saldırıların savaştan daha büyük bir tehdit haline geldiğini, kara, hava, deniz ve uzaydan sonra beşinci savaş ortamının siber uzay olduğu söyledi. Koç, Türkiye'de en çok hack'lenen şeyin anne ve babaların çocuklarını takip için evde ya da kreşlerde kullandıkları çocukbebek kameraları olduğunu belirtti. Güvenlikleri az olduğu için kameraların kolay hack'lenebildiğinin altını çizen Koç, "Anne-babalar dikkatli olsun. Güvenliğe önem versin" dedi.



Koç, e-Devlet uygulamalarını anlatırken 18 olan reşitlik yaşının dijitalde 16'ya düştüğünü, bunun daha da aşağı çekileceğini belirtti. Milletvekilleri de dijital reşitlik yaşı ile ilgili yasal bir düzenleme yapılması gerektiğini belirttiler. Koç da, anne-babaların onayı ile 16 yaş altına da kullanmak için e-Devlet şifresi verilmeye başlandığını kaydetti. e-Devlet'e 2008'de giriş rakamlarının 5 bin olduğunu ifade eden Koç, "2019'da 1.1 milyar, geçen sene 2.3 milyar, bu sene de kasım ayına kadar 2.7 milyar ve sene sonuna kadar da 3 milyarı bulabilir" dedi.

SİBER KAHRAMANLAR

Koç, Türkiye'nin siber güvenliğinin sağlanması için "siber kahramanlar" yetiştirmek istediklerini belirterek "81 ilde 81 siber kahraman" projesi başlattıklarını söyledi. Koç, siber saldırıların savaşlar kadar önemli olduğunu ifade ederek, "Artık günümüzde akıllanan ve dijitalleşen şehirlerle birlikte, bir şehrin altyapısını ele geçirmek daha da kolaylaşmaya başladı" diyerek endişesini paylaştı.



GECE 2 İLE 5 ARASI KRİMİNAL SAATLER

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan ise sanal dünyada çocukları, özellikle de kız çocuklarını bekleyen tehlikeler hakkında uyarılarda bulundu. Eraslan, çocuklar ya da genç kızların gece yarısı açılan canlı yayınlardan para kazandığını, tween, sexting, nude gibi uygulama ve akımlar ile bedenlerinin kayıt altına alınıp sonra da ifşa edildiğini söyledi. Eraslan şöyle devam etti: "Cinsel temalı akımlar var. Özellikle Snapchat'te bu çok fazla. Kendi kendini yok eden mesajlar fakat ekrana düşen her mesaj biliyorsunuz ekran kaydına alınmakta ve buralarda özellikle kız çocuklarının müstehcen konuşmalara motive edildiğine dönük birçok araştırma var" dedi. Eraslan, nude atma gibi iğrenç bir uygulama nedeniyle bir babanın kızını öldürdüğünü de hatırlattı. Eraslan, saat 02.00-05.00 arasının "Türkiye'de kriminal saat dilimi" olduğunun altını çizerek, "Sosyal medyada istenmeyen her türlü davranış, sanal kumar, BAT sistemleri, yetişkin sitelerine giriş, ifşa, sosyal medya saldırıları bu saatlerde olmaktadır" dedi. Eraslan, annebabaların bu saatlerde çocuklarının online olmasına izin vermemesi gerektiğini belirtti.