Google yalan haber skandalını durduracak mı? Ünlüleri öldürüyor şirketleri batırıyorlar

BÜYÜK ŞİRKETLERİ BATIRIYORLAR!

Yine aynı sitelerin sıkça üzerinden para kazanmak için kullandığı diğer bir malzeme de ünlü şirketler, toplumun günlük olarak ziyaret ettiği, alışveriş yaptığı marketler oluyor. Bu şirketlerle ilgili satıldıkları, battıkları, el koyulduğu gibi içeriklerle okuyucuyu oltaya getiren sahtekarlar ekran başında haksız kazanç elde edip para saymaya devam ediyor.