Google yalan haber skandalını durduracak mı? Ünlüleri öldürüyor şirketleri batırıyorlar
Google manipülasyon haberlere yer vermeye devam edeceğini itiraf etmişti. Yalan haber fırtınası ile ünlü isim ve şirketler üzerinden vurgun yaptılar. İnternet kullanıcılarını da isyan ettiren vurguna tepki büyüdü. Peki Google, haber sahtekarlığı ve kişisel hukuku hiçe sayarak akılalmaz yöntemlerle tık avcılığı yapan siteleri korumaya devam edecek mi?
Başta haber siteleri olmak üzere web portallarının okunma oranlarının belirlenmesinde önemli bir paya sahip olan arama motorları büyük bir bilgi kirliliği ve yalan furyasıyla çalkalanıyor. Özellikle google üzerinden sansasyonel yalan içeriklerle okuyucu çekmek ve tık sayılarını arttırmak isteyen haber sahtekarları arama motorlarının algoritmalarını istismar ederek akılalmaz yöntemlerle web tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar büyük paralar kazanıyor.
YALAN HABER FIRTINASI
Bir medya kuruluşu dahi olmaksızın aldıkları site ismi (domain) üzerinden bir haber sitesi görünümü verdikleri web portalını bir miktar para karşılığında 'GOOGLE NEWS' olarak bilinen sisteme kaydettirerek arama motorlarının gözünde birer haber mecrası haline gelen bu siteler interneti bakın nasıl kirletiyor...
GERÇEK DIŞI SANSASYONEL BAŞLIKLAR
News kaydı gerçekleştikten sonra haber siteleri için oluşan arama çemberine dahil olan söz konusu sahtekar siteler tamamen yalan, ancak sansasyonel başlıklar attıkları içerikleri ilgili görsellerle destekleyerek kullanıcıların sitelerine tıklamasını sağlıyor.
ÜNLÜLERİ ÖLDÜRÜYOR, HAMİLE BIRAKIYOR VE ŞİDDET HABERLERİNE KONU EDİYORLAR!
Tık uğruna yalan haber yayını ile vurgun kovalayan sahtekar portalların en önemli malzemesi ünlü isimler. Toplumun yakından tanıdığı, hayatlarını, kariyerleri ve sanatlarını takip ettiği ünlü isimleri adeta tıklama başına kazanacakları paralara kurban eden sözde haber siteleri, bu isimlerin zaman zaman öldüğü, zaman zaman gayrimeşru ilişkiler sonucu hamile kaldıkları, intihar ettikleri, dayak yedikleri gibi metinler üzerinden arama önce motorlarını bu platformlar aracılığıyla da haber okumak isteyen vatandaşları kandırıyor.
BÜYÜK ŞİRKETLERİ BATIRIYORLAR!
Yine aynı sitelerin sıkça üzerinden para kazanmak için kullandığı diğer bir malzeme de ünlü şirketler, toplumun günlük olarak ziyaret ettiği, alışveriş yaptığı marketler oluyor. Bu şirketlerle ilgili satıldıkları, battıkları, el koyulduğu gibi içeriklerle okuyucuyu oltaya getiren sahtekarlar ekran başında haksız kazanç elde edip para saymaya devam ediyor.
VATANDAŞ TEPKİLİ
Arama motorlarının bu türden 'ÇÖP' içeriklerle dolduğunu gören kullanıcılar da yalan haberlerin arasında doğru bilgiye, gerçek habere ulaşmakta zorluk yaşadıklarını sosyal medyada dile getirmeye ve bu duruma tepki göstermeye başladı.
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